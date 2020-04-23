六四晚會恐中斷 港警或防疫為由拒批

（德國之聲中文網）港府因應新冠疫情頒布的「限聚令」屆滿後，當局仍有可能以防疫之名繼續禁止集會，或影響今年六四晚會。《明報》今日（22日）引述香港警方內部消息稱，警方會諮詢律政司意見，在《公安條例》下的「公共安全」是否包括「衛生安全」考慮，作為日後執法參考。

消息人士稱，六四燭光集會是否獲批不反對通知書，將視乎整體疫情，強調即使屆時「限聚令」撤銷，警方也可基於公共安全理由拒絕申請，「不批准就不批准，你（申請人）要紀念，有其他方法，你亦可以上訴，不可以說六四就不可以不批」，又指執法單位要理性，否則變成人治。

港府日前宣布由於疫情反復，延長「限聚令」至5月7日，該禁令限制超過4人以上聚集。報道指警方將不會批准5月1日勞動節的游行，若主辦方堅持游行將會違法。而就七一游行，消息稱警方已表明現階段不會處理有關申請。

支聯會：有後備方案 但堅持集會權利

若今年六四晚會無法舉行，將是31年來首次。支聯會每年都在港島維園舉辦燭光晚會，也是全球唯一一個每年都舉行紀念晚會的地方，去年有18萬人出席。延伸閱讀：18萬人齊聚維園悼六四 民運人士現身台北

支聯會主席李卓人對德國之聲表示，暫未與警方商討安排，內部有商討後備方案，但未有細節，現階段仍希望如期舉辦燭光晚會，「我們必須為犧牲的人悼念，每年都用記憶對抗遺忘，不能夠停下來，而且六四有當代意義，中國、香港的民主自由倒退，現在每一天也像六四」。

他不認同警方將公共安全擴闊到公共衛生，認為若屆時已撤銷「限聚令」，就沒有理據以防疫之名禁止集會，「如果確實有疫情問題，我們當然理解，最怕是政府借疫情打壓集會權利。如果六四讓步，那七一游行呢？往後的集會怎樣？」

他直言在目前政治氣候下，不排除會遇上更多阻撓，「北京已經撕破臉，扭曲一國兩制，有一天以國家安全威脅為由打壓也不奇怪」，但表明會堅持集會權利。

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