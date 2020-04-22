疫後維穩 中共成立「平安中國建設協調小組」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
「平安中國建設協調小組」21日舉行首次小組會議。圖片取自中共中央政法委長安劍微信公眾號
「平安中國建設協調小組」21日舉行首次小組會議。圖片取自中共中央政法委長安劍微信公眾號

中共中央日前成立「平安中國建設協調小組」，以應對疫情對大陸社會維穩的衝擊。小組組長為中共中央政法委書記郭聲琨，廿一日召開第一次小組會議。不過，原本應出席的大陸司法部長傅政華未與會，遼寧省長唐一軍卻意外現身，使得傅政華去職，唐一軍接任的消息，甚囂塵上。

據新華社和微信公眾號「中央政法委長安劍」披露，廿一日的第一次「平安中國建設協調小組」會議上，郭聲琨指出，成立這個小組是順應中國大陸「社會主要矛盾歷史性變化」的長遠之策，是彰顯「『中國之治』政治優勢和制度優勢」的戰略之舉。

該小組還部署了今年五項重點工作，其中防範應對「疫後綜合症」，擺在第一位，要對受疫情影響的行業、群體存在的矛盾糾紛等隱患，予以化解、幫扶、疏導，由此顯示中共當局已意識到因瞞報疫情等官方作為或不作為，導致大陸民間不滿情緒升高。

其他重點工作還包括：要防範打擊國家政治安全活動；掃黑除惡；加強公共安全管理；防範網路安全風險，切實維護安全穩定等。

報導稱，大陸公安部長趙克志、最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長張軍、中央政法委秘書長陳一新、大陸國安部長陳文清、遼寧省長唐一軍、武警部隊司令員王寧、中央軍委政法委書記王仁華在主會場參加會議。

除了唐一軍，上述與會人員都是中共政法系統高官，而身為中共中央政法委委員、大陸司法部部長傅政華卻沒有參加會議，引發關注。

傅政華近日卸任司法部黨組副書記一職，又缺席政法系統的重要會議，加上公安部副部長孫力軍近日遭調查，外界揣測，大陸公安系統近期可能遭到整肅。傅政華與孫力軍均出身公安系統，兩人都曾擔任「反邪教」工作執行主管，是政法要角。

傅政華沒現身，遼寧省長唐一軍意外出現，更耐人尋味。據稱，唐一軍深耕浙江官場多年，與中共總書記習近平任職浙江時間有所重疊，有分析指出，唐一軍可能會接替傅政華的職務。

中共 公安 疫情

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