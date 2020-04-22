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談港府人事異動 劉兆佳：反映北京下決心整治香港局勢
港府問責團隊人事大地震，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，香港高官改組並非突然的決定，且北京下定決心整治香港局勢，改組是想強化政府的政治戰鬥力，對官員任命與免職會比以往更嚴謹，需要願意忠誠執行職務與有政治擔當的人出任。
大陸國務院今日根據香港特首林鄭月娥的提名，任命聶德權為公務員事務局局長、徐英偉為民政事務局局長、曾國衛為政制及內地事務局局長、許正宇為財經事務及庫務局局長、薛永恒為創新及科技局局長。
據港媒星島日報報導，劉兆佳指出，港府需要換班子以提振管治威信及能力，希望予人新觀感。
對於沒有撤換因推動修訂「逃犯條例」而備受批評的問責官員，包含香港保安局局長李家超及律政司司長鄭若驊，劉兆佳認為，如果北京撤換負責的官員，會讓外界認為北京認錯，反而讓管治更不利。
劉兆佳分析，北京會看官員是否忠誠及有勇氣執行政策，官員難得頂著壓力推政策，北京不會撤換。若新上任官員能壓制內部及外部敵對勢力，可提升民望。
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