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出征遊戲平台大陸網友猶豫了 黃之鋒開Steam帳號幫檢舉台獨

聯合新聞網 / 綜合報導
香港眾志秘書長黃之鋒在臉書開STEAM帳號。圖片擷取自黃之鋒臉書
香港眾志秘書長黃之鋒在臉書開STEAM帳號。圖片擷取自黃之鋒臉書

知名PC遊戲平臺Steam日前遭中國大陸網友爆料其平臺內的全球流量圖未將台灣、香港納入中國領土，近日有大陸網友在「百度」論壇再度提起此事，揚言要出征Steam要求更改並道歉，欲號令「出征」，卻遭到為數不少的大陸自家人反擊，酸「先把您的帳號註銷」。對此，香港眾志秘書長黃之鋒臉書以簡中寫下：「亲，听说Steam的游戏很牛逼，地图上还将台湾标为country，太skr一定要玩啊！」（親，聽說Steam的遊戲很厲害，地圖上還將台灣標為國家，太厲害了一定要玩啊！)

該則貼文上傳不到24小時便吸引超過1.5萬人按讚、超過600篇留言與千次分享，黃之鋒還留言寫下「不管了，小粉紅們一起來玩吧，有人在國家選台灣嗎，我已經註冊了……」

Steam平台內的「Steam下載統計資料」的全球流量地圖，其中Steam將中國、香港、台灣列為不同的三個區塊，TAIWAN字樣後面也沒有另加註CHINA；另外玩家也可以在「國家」欄位選項中選擇TAIWAN。這些表列都讓大陸網友批評Steam意圖分裂中國領土。

其實Steam地圖上將台灣標為國家不是最近的事，台灣玩家的個人介面甚至會出現台灣國旗，沒想到這次大陸網友出征前夕被自家人攔阻，甚至有大陸玩家為了勸架，在遊戲評論區苦苦哀求，「Steam 只是一個遊戲平台，別亂搞了好嗎，我求求你們了」，希望有心人士去其他平台紓發他們的政治訴求，不要荼毒Steam，面對全球最大的遊戲平台與言論自由，許多大陸網友最後也是無可奈何。

先前就曾發生過任天堂Switch的爆款遊戲「集合吧！動物森友會」因為遊戲內容過度自由化，讓這款遊戲遭大陸官方禁止。大陸電商平台全數下架的同時也讓國內廣大遊戲玩家哀號，因此不少大陸玩家在其他網友想出征的同時猶豫了，深怕台灣玩家再度以一個動作或一句話，便讓所有大陸玩家沒有Steam可以玩。

臉書 黃之鋒

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