高文誠：九二共識並非解決兩岸分合終局方案

國民黨改革委員會兩岸論述小組日前召開第一次會議，前海基會副秘書長、兩岸論述組委員高文誠接受本報專訪時表示，「九二共識」並非解決兩岸分合終局方案，中共總書記習近平提出的「一國兩制台菜套餐（指習五條）」，也不合台灣人的口味。

對於九二共識的存廢問題，高文誠認為，九二共識是一把兩岸互信的鑰匙，成功地打開大陸當局的心門，擱置雙方長久政治上的分歧與爭議，並進一步認為這是兩岸政治互信基礎，因此不存在修改與否的問題，任何人都知道，鑰匙一改，就無法解鎖了。

他表示，有人主張要修改九二共識，國民黨黨內也有人附和，其實都是對九二共識的無知與誤解。

高文誠表示，蔡政府想要重新打造兩岸通關鑰匙，至今徒勞無功，而九二共識既然是把鑰匙，就代表是一個工具，是一個平台，也是一個定暫時狀態的「沒有共識的共識」，不是用來作為解決兩岸分合的終局方案，無關一國兩制，民進黨當局應該大膽利用這把鑰匙開啟大陸心門，和大陸當局展開建設性對話。

高文誠說，民進黨政府擔心採用九二共識，習近平會請吃「一國兩制台菜套餐（指習五條）」，但北京當局烹煮的台菜，肯定不會比我們在台灣吃的道地正宗。事實上，經過七十餘年發展，台菜（台灣民主法治政治制度）已經在世界發光發亮，對於北京當局提出的台菜套餐，相信大多數台灣老百姓會敬謝不敏。

他建議，最好的辦法，是在兩岸雙方見面前，不要急著點菜，不妨先找個地點，坐下來喝杯茶、閒話家常，談談過去，展望未來。當然，如果習近平願意來台灣嚐嚐體驗台菜，那更是熱烈歡迎再好不過。

高文誠還呼籲大陸當局，是到了該正視中華民國的存在的時候了，所謂中國人不打中國人，中國人更不應該否認中國人，特別是在台灣的中國人。兩岸雙方如果願意尊重管控並擱置差異與分歧，相信兩岸之間長久的恩怨會隨時間而淡化飄逝，讓兩岸人民真正感受到兩岸一家的親情。