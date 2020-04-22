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倒戈習近平也遭整肅？司法部長傅政華卸任黨職

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電
傅政華。 中新社資料照
傅政華。 中新社資料照

公安部副部長孫力軍落馬似引發官場地震，司法部長傅政華的職位幾乎也在同時出現變動。財新網報導，司法部官網「部領導介紹」20日更新顯示，傅政華已卸任司法部黨組副書記。

年滿65歲的傅政華，於4月10日下午曾出席一次有關疫情的視訊連線論壇開幕式。

中央社報導，受到高層器重的傅政華突然卸下黨組副書記，引起揣測。加上分管國保的孫力軍被查，還被形容為「無視政治紀律」，成為中國公安系統在疫情中的大地震。

傅政華與孫力軍同樣出身公安系統，都曾擔任「反邪教」工作執行主管，均屬政法要角，因此都是主力幹將。如今孫力軍被查，傅政華突然不再兼任黨組副書記職務，外界隨即產生「公安系統是否遭整肅」的聯想。

2010年2月，傅政華升任北京市公安局長，同年7月兼任北京市政法委副書記。同年，傅政華主導掃黃，名聞遐爾的「天上人間」夜總會被迫關門，頓時成為公安系統的知名人物，並受到高層注意。

2013年8月，傅政華升任公安部副部長；2015年1月並兼任中共中央政法委委員及中央「610（即「反邪教」）辦公室」主任；2016年5月升任常務副部長；2018年3月中國政府換屆，傅政華離開公安部升任司法部長；在此之前，傅政華並擔任中共19屆中央委員。

除掃黃外，傅政華在公安系統最為人熟知的是加強控制網路言論及異議人士。在北京市公安局長及公安部副部長任內，傅政華曾主導網路違規掃蕩行動，引起側目，但也讓他從胡錦濤到習近平時代，都受到高層賞識，成為政法系統中一直受到注意的人物。

據了解，在18大「反貪打虎」聲中，他要出事的消息在坊間流傳甚廣。傅政華一直被外界視為江派成員、前中共政法委書記周永康的親信，在習王反腐打擊周永康等人時，傅政華被傳倒戈習近平，在處理令計劃兒子車禍事件中，有傳言說傅政華曾向習近平通風報信，因此被外界認為暫時是避避風頭。

中共

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