林鄭月娥：選擇官員用人唯才 需充分認識一國兩制

港府高層人事大地震，香港特首林鄭月娥今（22）日對此表示，選擇官員原則是用人唯才，而局長職位更需要有視野和承擔，並充分認識一國兩制精神，有能力協調各界。

林鄭月娥中午率領五名新任局長會見媒體。綜合港媒報導，林鄭月娥稱，每屆主要官員都要宣誓，效忠特別行政區、擁護基本法，對他們和以往官員的要求沒分別，只是可能要更加把勁，因班子餘下時間緊迫，已經要進入執行的階段。

對於轉調為公務員事務局局長的聶德權，林鄭月娥表示，每一位公務員事務局局長都明白，公務員事務的工作會有改善空間，調任聶德權並非有什麽企圖想履行任務，相信他也熟悉公務員工作。

林鄭月娥稱，港府主要官員任免是由行政長官提名，中央政府任命，她強調，自己可以斬釘截鐵地說，和近日涉及兩辦（中聯辦、港澳辦）的事件完全無關。

她稱，自己5年任期過了一半多，過去一年修例風波引起不少社會動盪，加上近日疫情衝擊，可以説經濟面對重創，百業蕭條，自己在政府内部構思重振經濟，並推進香港創新科技事業，以及各項有優勢的專業活動和大灣區建設，調動官員是希望有利於這些工作，務求讓香港經濟早日恢復，希望透過班子早日帶領香港走出經濟困境。

對於新任政制及內地事務局局長曾國衛，林鄭月娥說，她明白他是第一個紀律部隊擔任此職位的官員，「凡事總有第一次」，他在入境處每日都處理不同涉及内地及香港的事務，認為他處理得非常好。

曾國衞表示，新職是全新挑戰，憑多年在政府行政管理經驗，相信可以勝任。他稱，將來立法會及明年選委會選舉工作，確保公開公平進行，加強推廣基本法宣傳教育，加強推廣大灣區發展。

聶德權表示，會帶領公務員隊長支持特首施政，會為抗疫戰作出貢獻。過去34年經驗，感受到社會對公務員期望，會致力維護公務員專業、政治中立等，會以人為本帶領公務員隊伍與時並進。