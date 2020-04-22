快訊

防社區感染 韓國瑜：高雄5月3日進行兵推演練

「最毒班機」、酒店女公關結案 無進一步擴大社區風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林鄭月娥：選擇官員用人唯才 需充分認識一國兩制

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
香港特首林鄭月娥稱，選擇官員原則是用人唯才。美聯社資料照片
香港特首林鄭月娥稱，選擇官員原則是用人唯才。美聯社資料照片

港府高層人事大地震，香港特首林鄭月娥今（22）日對此表示，選擇官員原則是用人唯才，而局長職位更需要有視野和承擔，並充分認識一國兩制精神，有能力協調各界。

林鄭月娥中午率領五名新任局長會見媒體。綜合港媒報導，林鄭月娥稱，每屆主要官員都要宣誓，效忠特別行政區、擁護基本法，對他們和以往官員的要求沒分別，只是可能要更加把勁，因班子餘下時間緊迫，已經要進入執行的階段。

對於轉調為公務員事務局局長的聶德權，林鄭月娥表示，每一位公務員事務局局長都明白，公務員事務的工作會有改善空間，調任聶德權並非有什麽企圖想履行任務，相信他也熟悉公務員工作。

林鄭月娥稱，港府主要官員任免是由行政長官提名，中央政府任命，她強調，自己可以斬釘截鐵地說，和近日涉及兩辦（中聯辦、港澳辦）的事件完全無關。

她稱，自己5年任期過了一半多，過去一年修例風波引起不少社會動盪，加上近日疫情衝擊，可以説經濟面對重創，百業蕭條，自己在政府内部構思重振經濟，並推進香港創新科技事業，以及各項有優勢的專業活動和大灣區建設，調動官員是希望有利於這些工作，務求讓香港經濟早日恢復，希望透過班子早日帶領香港走出經濟困境。

對於新任政制及內地事務局局長曾國衛，林鄭月娥說，她明白他是第一個紀律部隊擔任此職位的官員，「凡事總有第一次」，他在入境處每日都處理不同涉及内地及香港的事務，認為他處理得非常好。

曾國衞表示，新職是全新挑戰，憑多年在政府行政管理經驗，相信可以勝任。他稱，將來立法會及明年選委會選舉工作，確保公開公平進行，加強推廣基本法宣傳教育，加強推廣大灣區發展。

聶德權表示，會帶領公務員隊長支持特首施政，會為抗疫戰作出貢獻。過去34年經驗，感受到社會對公務員期望，會致力維護公務員專業、政治中立等，會以人為本帶領公務員隊伍與時並進。

林鄭月娥 香港特首 一國兩制

延伸閱讀

港府高層人事大地震 4高官走馬換將

港府大地震 學者：北京當局對香港的路線更趨強硬

三換新聞稿 「兩辦」引發的風暴

港府人事大地震 4局長突被撤

相關新聞

林鄭月娥：選擇官員用人唯才 需充分認識一國兩制

港府高層人事大地震，香港特首林鄭月娥今（22）日對此表示，選擇官員原則是用人唯才，而局長職位更需要有視野和承擔，並充分認...

港府大地震 學者：北京當局對香港的路線更趨強硬

港府高層官員大地震，港大社會科學學院講師丘梓勤認為，特區政府更換班子，顯示北京當局對香港的路線更趨強硬。

港府高層人事大地震 4高官走馬換將

香港特區政府高層官員人事大地震拍板定案，新華社今（22）日披露4名高官的新人事案。

倒戈習近平也遭整肅？司法部長傅政華卸任黨職

公安部副部長孫力軍落馬似引發官場地震，司法部長傅政華的職位幾乎也在同時出現變動。財新網報導，司法部官網「部領導介紹」20日更新顯示，傅政華已卸任司法部黨組副書記。

中國新聞不自由 禍延全球

中亞和東亞的新聞自由狀況很差，在無國界記者發布的年度新聞自由指數的地圖上，該地區是一片血紅，意味著大多數國家都被列為 「糟糕」。但即使在這裡，中國仍以一個大黑洞顯得特別突出。

限聚令延長 港警擬不批准五一遊行申請

香港警方消息稱，有關團體申請的五一遊行將不獲批准，若仍堅持遊行，即屬違法。

傅政華缺席政法系統會議 遼寧省長唐一軍卻現身

中國司法部長傅政華近期突然卸下黨組副書記職務，具有中共政法委委員的他昨天又缺席政法系統「平安中國建設協調小組」會議，反而...

中國官方將白海豚列藥用資源 曝光後刪文

隸屬中國國務院事業單位的「國家自然科學基金委員會」近期發布文件，把瀕臨絕種的白海豚列為藥用動物，並稱希望展開藥用研究。這...

新冠染疫孕婦痊癒後分娩 女嬰一出生竟自帶新冠抗體

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內蒙古一名確診孕婦吳穎治癒近兩個月後，於4月8日誕下一名女嬰。母女二人經過兩次新冠病毒核酸檢測，結果均為陰性。當地醫院在這名女嬰的血液中還檢測到了新冠病毒IgG抗體。主診醫生認為，這說明了抗體可通過胎盤傳遞給嬰兒，令她一出生就有免疫力。

721襲擊9個月後…港元朗再現聚集抗爭 警控違「限聚令」

香港元朗7月21日襲擊發生9個月，數十名黑衣人士昨晚在元朗站旁商場中庭聚集抗議，高叫反修例等口號。警方其後在附近一帶截查...

當安全閥消失 兩岸對撞倒數計時

蔡政府執政以來，兩岸關係急速朝負面方向發展，台灣執政者因選舉利益挑起兩岸民間對立，對岸也有其政治統戰考慮，雙方都具政治操...

三換新聞稿 「兩辦」引發的風暴

港府現任問責團隊，二○一七年七月成陣，因屬於中途換馬，必有來因。目前唯一與之扯上關聯的，是仍在紛紛擾擾的「兩辦地位之爭」...

熱門新聞

影／武漢2醫生感染新冠病毒後面容大變 膚色黑如炭

抗疫護士睽違67天返家 家中慘況讓她看傻：老公做了什麼？

陸砍單波音 取消870億元訂單

越來越敢講 華為任正非全為救女兒救公司

「如果華為還活著，歡迎再來！」任正非受訪四個重點

金正恩健康問題 陸外交部回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。