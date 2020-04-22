限聚令延長 港警擬不批准五一遊行申請
香港警方消息稱，有關團體申請的五一遊行將不獲批准，若仍堅持遊行，即屬違法。
六四燭光晚會 警可能拒絕
明報報導，警方亦關注六四晚會，內部消息透露，即使到時限聚令取消，警方也可因應疫情，拒絕集會申請。支聯會昨晚開會商討六四遊行及燭光晚會的後備方案。
報導稱，今年是六四31周年，外界關注一系列悼念活動會否受疫情影響。另一名警方消息人士稱，六四燭光集會是否獲批不反對通知書，除了要看限聚令是否再延長，也與疫情整體情有關。
警方權威消息人士透露，有關團體早前入紙申請五一遊行時，警方已表明因受疫情影響，不會那麼快處理申請，至昨日港府公布延長限聚令，警方態度幾乎肯定，將不會批准有關遊行。另外，對於民陣日前申請七一遊行，他說警方也表明現階段不會處理有關申請。
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