中國新聞不自由 禍延全球

中亞和東亞的新聞自由狀況很差，在無國界記者發布的年度新聞自由指數的地圖上，該地區是一片血紅，意味著大多數國家都被列為 「糟糕」。但即使在這裡，中國仍以一個大黑洞顯得特別突出。

中國在地圖上被歸入了新聞自由「非常糟糕 」的類別，但這似乎有點輕描淡寫。中國在2018年排名比敘利亞還低之後，已連續第二年佔據倒數第四名（177名）。根據無國界記者的數據，只有朝鮮（180名）、土庫曼斯坦（179名）和厄立特裡亞（178名）對記者來說更危險。

在病毒大流行之前，無國界記者就指責中國政府試圖在國內外壓制和控制信息。新冠病毒危機更是讓無國界記者批評分貝加大，將中國領導人習近平對媒體的審查制度與人類健康的損害直接連在一起。

無國界記者的東亞辦公室主任艾瑋昂 (Cedric Alviani) 向德國之聲表示:「中國的審查制度現在對每個人都造成威脅，我們需要強調這一點」。

他說，中國的政權和審查制度間存在著緊密關系，而中國政府在疫情爆發的第一個月試圖隱匿和延誤通報就是最好的證明。

艾瑋昂指出，當3月11日世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎變成全球大流行時，中國還在微信等社交媒體平台和新聞APP上審查了一長串與該病毒相關的關鍵詞，阻止人們在網上討論疫情。

武漢的李文亮醫師就是最好的例子。他是2019年年底武漢市眾多試圖敲響疫情警鐘的醫生之一。但他遭到當局審查，甚至被告知要停止造謠。

今年2月，香港大學新聞及傳媒研究中心中國傳媒研究計劃主任錢剛發表了一篇文章:《人民日報到底有什麼病？ 》。裡面提到，盡管病毒已經肆虐武漢數周，中共中央機關報《人民日報》忽略疫情，頭版頭繼續登載《總書記來過我們家》，為習近平做個人宣傳。

錢剛說:「在過去兩個月裡，當中國面臨著巨大的健康危機，當人們對冠狀病毒疫情早期階段壓制信息的作用爭論不休時，《人民日報》卻仿佛充耳未聞，這樣的做法令人震驚。」

中國審查國家信息的做法並不只是影響到中國公民。北京壓制新冠病毒嚴重性消息，讓世界其他國家防疫不及，使病毒進一步擴散。

中國模式推行全球

美國自由之家高級分析師庫克 (Sarah Cook)也這麼認為。她說：「中國如果控制內容傳播渠道，成為中國以外的媒體守門人，這樣他們就可以決定在非洲和其他地方的電視上播放什麼，人們可以分享什麼。」

她表示，在中國試圖大幅提升影響力的同時，這個問題更被凸顯出來。今年稍早，她發表了一份關於中國在海外影響媒體的報告，題為「北京的全球傳聲筒」。

該報告提到中國在向外國新聞機構推送國營媒體內容、控制中國社交媒體、傳播假新聞、在全球範圍內收買當地新聞媒體的股份，甚至利用外交官試圖恐嚇記者和新聞高管。

她說:「中國將其在國內使用的一些策略套用在國外的中文媒體......當你想到媒體和新聞自由時，裡面有一些最嚴重的侵權行為。」

即使是在新冠病毒危機之後，無國界記者也不指望中國的媒體自由很快會有什麼變化。而目前在中國仍有100多名記者和博主被關在監獄裡。

艾瑋昂說:「現在中國的疫情已經逐步回穩，北京當局現在有機會增加對新聞自由的控制或限制。」

現在的問題是，中國在疫情過後能在多大程度上把自己的敘事推到國外。如果成功了，無國界記者的新聞自由世界地圖上將有更多地方陷入漆黑。

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