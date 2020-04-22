港府高層人事大地震 4高官走馬換將

香港特區政府高層官員人事大地震拍板定案，新華社今（22）日披露4名高官的新人事案。

報導指，據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名和建議，大陸國務院22日決定，政制及內地事務局局長由曾國衛接任，民政事務局局長由徐英偉接任，財經事務及庫務局局長許正宇接任，創新及科技局局長由薛永恆接任。

前政制及內地事務局局長聶德權的新職是公務員事務局局長。曾國衛的原職是入境事務處處長職務。

【中央社／台北22日電】

港府高層人事異動，新華社今天發布通稿，中國國務院根據香港特首林鄭月娥提名及建議，調任政制及內地事務局局長聶德權為公務員事務局局長，改由入境處處長曾國衛接掌政制及內地事務局。

通稿顯示，勞工及福利局副局長徐英偉改任民政事務局局長；金融發展局行政總監許正宇任財經事務及庫務局局長；機電工程署署長薛永恒任創新及科技局局長。

中國國務院並宣布，免去羅智光的公務員事務局局長職務、劉江華的民政事務局局長職務、聶德權的政制及內地事務局局長職務、劉怡翔的財經事務及庫務局局長職務、楊偉雄的創新及科技局局長職務，以及曾國衛的入境事務處處長職務。

值得注意的是，曾國衛過去主掌的入境處屬於公務員體制，性質是紀律部隊部門。政制事務局則負責香港政制發展及各種政治事宜，包括香港和台灣關係，最近引起爭議的中聯辦地位問題，也是由政制事務局負責。

香港明報今天引述泛民主派的民主黨主席胡志偉分析，這次人事調動肯定並非因「反送中」風波問責下台，因為調動的都不是主責官員，也未觸及律政司長鄭若驊、保安局長李家超等民望甚低的官員。

他認為，將紀律部隊系統的曾國衛置換聶德權，由外國經驗可見，如要展開暴政、專權過程，必先掌控警政系統，這次人事調動明顯反映警政系統「一把抓」、「文官退場，武官進場」，林鄭月娥作為文官代表，已無意志管治香港。

建制派的新民黨主席葉劉淑儀則認為，將來港府的主要官員來源不會如以往般主要依賴政務官、紀律部隊、政黨甚至其他諮詢機構、委員會的人，只要具公共政策和行政能力者，都可以成為主要官員，港府拓闊人才來源是好事。

在這波人事異動以前，港府18日晚間3度發稿，首先指北京中央駐港聯絡辨公室（中聯辦）是根據基本法第22條成立，隨後兩度澄清，指中聯辦並非根據22條設立。聶德權並為引起混亂在社群網站上致歉。