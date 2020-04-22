快訊

驚！林俊傑遭爆歌迷會「8年非法吸金4億元」 工作室回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

721襲擊9個月後…港元朗再現聚集抗爭 警控違「限聚令」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港警方截查在場人士。星島網
香港警方截查在場人士。星島網

香港元朗7月21日襲擊發生9個月，數十名黑衣人士昨晚在元朗站旁商場中庭聚集抗議，高叫反修例等口號。警方其後在附近一帶截查，一度於又新街舉藍旗警告，至今天凌晨警方向至少10人發出定額罰款告票(告發)，並指他們違反「限聚令」。

據星島網報導，昨晚約10時，一批防暴警員由又新街行至大馬路行人天橋，包圍天橋上數十名聚集人士，要求他們坐下或蹲下接受搜查，期間一度施放胡椒噴劑。警方其後在又新街舉起藍旗，警告非法集結人群離開，並設置封鎖線，截停至少20、30人。警方隨後在阜財街又截查多人。

至今天凌晨時分，警方共向至少10名疑違反「限聚令」的人士，發出定額罰款告票。

香港

相關新聞

721襲擊9個月後…港元朗再現聚集抗爭 警控違「限聚令」

香港元朗7月21日襲擊發生9個月，數十名黑衣人士昨晚在元朗站旁商場中庭聚集抗議，高叫反修例等口號。警方其後在附近一帶截查...

當安全閥消失 兩岸對撞倒數計時

蔡政府執政以來，兩岸關係急速朝負面方向發展，台灣執政者因選舉利益挑起兩岸民間對立，對岸也有其政治統戰考慮，雙方都具政治操...

港府人事大地震 4局長突被撤

香港政府在無先兆下人事大地震，香港特首林鄭月娥的問責團隊至少四名局長突被撤換，加上輪位補位，涉及至少十人。這一人事地震被...

三換新聞稿 「兩辦」引發的風暴

港府現任問責團隊，二○一七年七月成陣，因屬於中途換馬，必有來因。目前唯一與之扯上關聯的，是仍在紛紛擾擾的「兩辦地位之爭」...

港府高層人事大地震

香港政府在無先兆下人事大地震，香港特首林鄭月娥的問責團隊至少四名局長突被撤換，加上輪位補位，涉及至少十人。

港澳辦連發三稿 確立中聯辦監督權

國務院港澳辦今午（21日）連發三稿，表示有人認為中聯辦受《基本法》第22條規限，並未充分考慮中聯辦的特殊性，看法不准確，指中聯辦雖在《基本法》沒有明文設置和法律地位，但其作為中央政府的派出機構，代表中央處理香港有關事務，「完全有權力、有責任」行使監督權。

港官場大地震 武官掌政制局

香港多家傳媒引述消息指，至少4名問責局長遭撤換，其中最受關注的是政制及內地事務局局長聶德權將被撤換，空缺由入境事務處處長曾國衛接替。

金正恩健康問題 陸外交部回應

大陸外交部發言人耿爽今（21）日主持例行記者會。有記者針對北韓最高領導人金正恩的身體健康等相關問題提問。

綠關切泛民派被捕 國台辦：操弄香港事務不得人心

香港警方日前拘捕黎智英、李柱銘等涉嫌組織及參與反送中集會人員。中共國台辦發言人朱鳳蓮21日指出，民進黨當局和「台獨」分裂...

香港失業率急升至4.2% 近10年高位 學者：仍未見頂

港府統計處昨日公布，今年1月至3月的失業率急升至4.2%，較上一個期間大幅增加0.5個百分點，更是近10年以來的高位，同期間就業不足率也由1.5%升至2.1%。渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，香港失業率在第二、三季仍有上升壓力，整體失業率有機會超過2009年全球金融危機期間的5.5%高位。

美官員要求為疫情賠償 中反嗆：H1N1、愛滋病有找美國賠？

美國總統川普日前警告，如果中國明知疫情擴散，可能「需要承擔責任」，另外還有美國官員要求中國為美國疫情賠償。對此，外交部發言人耿爽連提H1N1、愛滋病、金融海嘯都是從美國蔓延到世界各地，「有誰找美國追責了？」

德媒點名習近平為疫情經濟損失負責 中使館4天5度回擊

新冠病毒肺炎蔓延造成全球巨大經濟損失，繼美國、英國、澳洲後，德國也出現要求中國負責的呼聲。德國發行量居前的媒體「畫報」（Bild）日前點名批評中國國家主席習近平，要中國支付全球因疫情導致的經濟損失。中國駐德大使館對此四天內五度發文回擊表達不滿。

熱門新聞

影／武漢2醫生感染新冠病毒後面容大變 膚色黑如炭

武漢兩醫生擊退新冠肺炎卻變「黑面神」 專家：肝臟受損

抗疫護士睽違67天返家 家中慘況讓她看傻：老公做了什麼？

越來越敢講 華為任正非全為救女兒救公司

美官員要求為疫情賠償 中反嗆：H1N1、愛滋病有找美國賠？

陸砍單波音 取消870億元訂單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。