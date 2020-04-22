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721襲擊9個月後…港元朗再現聚集抗爭 警控違「限聚令」
香港元朗7月21日襲擊發生9個月，數十名黑衣人士昨晚在元朗站旁商場中庭聚集抗議，高叫反修例等口號。警方其後在附近一帶截查，一度於又新街舉藍旗警告，至今天凌晨警方向至少10人發出定額罰款告票(告發)，並指他們違反「限聚令」。
據星島網報導，昨晚約10時，一批防暴警員由又新街行至大馬路行人天橋，包圍天橋上數十名聚集人士，要求他們坐下或蹲下接受搜查，期間一度施放胡椒噴劑。警方其後在又新街舉起藍旗，警告非法集結人群離開，並設置封鎖線，截停至少20、30人。警方隨後在阜財街又截查多人。
至今天凌晨時分，警方共向至少10名疑違反「限聚令」的人士，發出定額罰款告票。
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