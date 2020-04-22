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新冠染疫孕婦痊癒後分娩 女嬰一出生竟自帶新冠抗體

香港01 / 彭琤琳
示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內蒙古一名確診孕婦吳穎治癒近兩個月後，於4月8日誕下一名女嬰。母女二人經過兩次新冠病毒核酸檢測，結果均為陰性。當地醫院在這名女嬰的血液中還檢測到了新冠病毒IgG抗體。主診醫生認為，這說明了抗體可通過胎盤傳遞給嬰兒，令她一出生就有免疫力。

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，1月20日，懷胎七月的吳穎和丈夫從工作地武漢返回內蒙古鄂爾多斯家鄉過年。1月30日，吳穎出現了發熱、喉嚨痛等症狀，遂到當地醫院就診，翌日確診感染新冠肺炎。隨後，吳穎的丈夫和家中的兩位長輩也確診染病，一家四口被轉移至鄂爾多斯新冠肺炎救治定點醫院治療。

及至2月21日，在專家團治療下，當時已經懷胎八月的吳穎康復出院，她的三名家人也陸續痊癒。吳穎回家後繼續居家隔離觀察，14天隔離期過後，她前往家附近的醫院進行產檢，檢查結果顯示腹中嬰兒各項指標都很健康。

吳穎的主診醫生認為，儘管產婦已經痊癒，但嬰兒是否感染還無法確定，並建議她進行剖宮產。而在進行手術的前一日，參與手術的醫護人員先做了3次實地演練，以確保每一個細節都萬無一失。4月8日，醫護人員用了1個小時完成手術，吳穎誕下一名女嬰。

兒科醫生隨即採集羊水、臍帶血，並對嬰兒進行了兩次核酸檢測，結果均呈陰性，沒有感染新冠肺炎。主診醫院表示，他們還對吳穎的嬰兒進行了血液檢測，在血液中檢測到了新冠病毒IgG抗體，說明新冠病毒IgG抗體可以通過胎盤傳遞給嬰兒，一般IgG抗體是保護性抗體。但新冠肺炎病毒會否通過羊水、體液、血液等途徑感染新生兒還未能確認。

據悉，北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬杰院士4月14日也曾對傳媒表示，綜合國內外的報道，新冠肺炎康復者產下的嬰兒咽拭子檢測結果均呈陰性。對樣本進行分析之後，發現少量新生兒能夠從母體獲得一種免疫球蛋白，即IgG抗體。他認為，感染過新冠肺炎的康復者在孕育新生命時，一定概率上能夠為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有免疫力。

延伸閱讀：

【新冠肺炎・新聞教室】美國擬發「免疫證書」　抗體檢測有用嗎？

新冠肺炎｜會損傷生殖系統？　專家：康復者三個月後再考慮生育

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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