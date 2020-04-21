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港澳辦連發三稿 確立中聯辦監督權

德國之聲 / 德國之聲

國務院港澳辦今午（21日）連發三稿，表示有人認為中聯辦受《基本法》第22條規限，並未充分考慮中聯辦的特殊性，看法不准確，指中聯辦雖在《基本法》沒有明文設置和法律地位，但其作為中央政府的派出機構，代表中央處理香港有關事務，「完全有權力、有責任」行使監督權。

港澳辦聲明強調「有授權，就有監督」，中央授予香港高度自治權，並不代表中央沒有或放棄監督權，如一國兩制方針受嚴重影響或《基本法》沒有全面准確實施，出現損害國家和香港根本利益的情況，中央就必須過問，並依法加以糾正。

分析：料9月選舉前加強控制

港澳辦此番言論，相當於確立中聯辦日前對《基本法》第22條的「自行釋法」。時事評論員劉銳紹對德國之聲表示，預料兩辦插手香港內部事務將常態化、公開化，尤其在9月立法會選舉前會「快馬加鞭、加碼控制」，以減低民主派影響力，為建制派掃除阻礙。

《基本法》第22條被視為香港一國兩制、高度自治的關鍵，規定中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務。

林鄭推翻過往立場

中聯辦上周五（18日）自稱不是中央人民政府所屬各部門，故不受22條所限。但港媒翻查特區政府自2000年以來多次的描述，均確認中聯辦人員必須按照《基本法》第22條，遵守特區的法律。

然而，中聯辦言論一出，港府不得不改變過往立場，在6小時內三度發稿，最終版本附和中聯辦口徑。

特首林鄭月娥今早（21日）見記者時也承認，港府過往對第22條及中聯辦的定位「不完全清晰一致」，但當局「現時的立場非常清晰」，即兩辦代表中央在港機構，有權有責監督《基本法》的落實。她又指現時的討論偏離問題核心，形容有「惡意污衊」中央機構在香港扮演的角色。

港澳辦再警告：議員要付法律責任

除了談及中聯辦權力的爭議，今日港澳辦另一則聲明中，再次點名批評主持立法會內會選舉事宜的民主派議員郭榮鏗，指他和其他反對派議員故意拖延程序，延耗6個月、15次會議仍未能選出主席，「這放在世界任何一個地方都是一個天大的笑話！」。

聲明指郭榮鏗企圖阻止《國歌法》通過，質問如此敵視國歌法「他是真認同『一國』原則嗎？是真擁護香港特別行政區《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區嗎？」，又引述2016年人大就宣誓風波釋法，警告立法會議員「如果違反誓言，就必須承擔相應的法律責任」。

這是港澳辦繼13日後發聲明後，第二度點名批評郭榮鏗。此前，兩辦從未公開評論立法會內部運作。

郭榮鏗：如被DQ是光榮

外界關注這是否「DQ」（取消議員資格）的序幕。據《明報》報導，郭榮鏗回應事件時表示，過去數周發生的事反映中央要對香港採取全面管治權，徹底打破一國兩制，「會DQ我，已是寫在牆上」。他表示，如為港人爭取民主自由和捍衛法治而被DQ，是他一生的光榮，絕無遺憾，又籲港人「千萬勿放棄，放棄就會輸」。

他強調，自己是按《議事規則》主持內會，如按規則行使職務或選擇反對某些本地立法，也被視作違反誓言及「一國」原則的話，立法會就不再是《基本法》所說的立法會，而是「香港版的人大」。

大抓捕民主派 港澳辦力挺

另一方面，對於港警日前大抓捕黎智英、李柱銘、何俊仁等15名民主派人士，港澳辦第三則聲明表示「堅決支持」。

聲明批評，美英政府和一些政客對事件「說三道四」，並藉《香港人權與民主法》向警方和司法機關作政治施壓，這是公然干預香港特區司法獨立和高度自治權，並「再暴露美英勢力為香港一些反中亂港勢力撐腰打氣的政治圖謀」。

李澄欣（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

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