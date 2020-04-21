港官場大地震 武官掌政制局

香港多家傳媒引述消息指，至少4名問責局長遭撤換，其中最受關注的是政制及內地事務局局長聶德權將被撤換，空缺由入境事務處處長曾國衛接替。

政制及內地事務局負責香港政制發展及內地關系，包括最近引起爭議的中聯辦地位問題。

政制局新官 辦公室掛習近平像

即將掌管政制局的曾國衞，近期率團到橫濱及武漢接回滯留港人，被指屢獲表現機會，政界早已傳出他將更上一層樓。

他今年3月接受《紫荊》雜志訪問時，形容數次接載行動一波三折，大讚中央政府的協助：「沒有國家的支持，我們根本不可能完成這樣一個艱巨的任務。」

值得注意的是，當時曾國衞的辦公室中，掛有一幅習近平的肖像，書櫃也有一幅與習近平握手的合照，場合是2017年習近平訪港出席特首林鄭月娥就職禮。

分析：體現中央全面管治權

現年56歲的曾國衞紀律部隊出身，是首名非政務官出身者掌管政制局。他在入境處33年，2006年曾任職入境處駐京辦，2016年升任為入境處長，原定今年9月退休，被視為接替李家超擔任保安局局長的大熱。

香港電台引述民主黨主席胡志偉分析指，入境處處長傳統以來屬於對中央政府最忠心的要員，這次保安局局長李家超留任，曾國衞接替政制局一職，反映「武官」逼退「文官」，令特區政府進入被警政接管的狀態，體現中央的「全面管治權」。

聶德權處理22條惹爭議

被接替的聶德權，將平調至公務員事務局。近日港府就中聯辦角色及是否受基本法22條所約束，6小時內三度發新聞稿，一度表示中聯辦是根據《基本法》第22條成立，其後改稿跟隨中聯辦口徑，惹起極大爭議。聶德權昨晚（20日）在社交平台就信息溷亂致歉。

除了聶德權外，另有4名問責局長將被撤換，包括民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、創新及科技局長楊偉雄，以及財經事務及庫務局局長劉怡翔。

李澄欣（綜合報導）

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