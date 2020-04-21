快訊

直播／國防部長嚴德發為軍艦染疫自請處分 率將領鞠躬道歉

鬧脾氣大賽？美拔WHO銀根 恐加劇全球健康不平等

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任正非：華為今年研發經費大增近4成 將逾200億美元

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
華為創辦人任正非稱，華為今年研發經費可能超過200億美元。（取自華為「心聲社區」）
華為創辦人任正非稱，華為今年研發經費可能超過200億美元。（取自華為「心聲社區」）

華為創辦人任正非表示，這次新冠肺炎疫情不會影響華為的年度計畫，華為今年營收還會有一定規模的成長。他並透露，華為今年研發經費將大增58億美元，「去年研發經費150億美元左右，今年可能超過200億美元」。亦即增幅約39%。

華為21日公布今年第1季營收達人民幣1,822億元，仍較去年同期增長1.4%。同一天，華為「心聲社區」網站則發布任正非3月25日接受華爾街日報的採訪紀要。在訪談中，任正非也隱約透露出退休的念頭。

任正非表示，華為2019年銷售收入成長接近20%，利潤也大幅度增長，證明客戶對華為的信任並沒有因為美國的打壓而產生影響。他強調，「我們有信心實現今年的銷售目標和利潤目標。」

任正非指出，2019年華為取得很大的成功，首先要感謝美國總統川普。因為本來很多人不知道華為，中國也有一部分人不相信華為，但川普「舉棒一打」，別人就覺得，「華為原來還這麽厲害」。

任正非還說，「我們公司本來也是散趴趴的公司，因為幾十萬人很難凝聚得起來」。華為戰略部起草了公司的願景和使命：「把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界」。因為美國的打壓，如今華為連基層員工都有很大的幹勁要實現此一願景。

任正非預期，這次新冠肺炎疫情將使人類社會加快走向信息社會，遠程信息交往將會增加。例如中國在疫情期間，有幾億的孩子是在家裡透過網絡學習，現在美國、歐洲也有很多學生接受跨國網絡教學。他認為，當人們形成習慣後，就不會隨便拋棄這個方法。

他指出，華為現在擔心的是，「我們沒有那麽多設備供應世界」。任正非透露，華為目前在中國市場每天的手機銷售量大約在45萬部左右，國際市場銷售則有所衰退。他預期，華為手機4月起就能開始增長，每月銷量預計約2,000多萬部。

另一方面，由於疫情緣故，華為的平板、電腦等有關業務的銷量則是出現5到6倍的增長，而這些平板都已經預裝了華為自主的HMS操作系統。

在被問到華為未來發展和接班人計畫時，任正非表示，華為未來幾年的發展只會比2019年、2020年更好，「因為我們知道自己哪個地方痛、要在哪個地方醫治，相信未來幾年會變得更加健康」。

他並說，華為經歷了這些教訓以後會總結，像爬坡一樣在緩慢爬。「公司在爬坡的時候，由於生理原因，我在下坡了，陪不了他們爬高山了。」

疫情 新冠肺炎 願景

延伸閱讀

越來越敢講 華為任正非全為救女兒救公司

華為第一季淨利潤率略降 任正非：影響不大

華為下調第1季度目標 任正非：全年將保持增長

稱2019年華為取得很大成功 任正非：首先感謝川普

相關新聞

金正恩健康問題 陸外交部回應

大陸外交部發言人耿爽今（21）日主持例行記者會。有記者針對北韓最高領導人金正恩的身體健康等相關問題提問。

綠關切泛民派被捕 國台辦：操弄香港事務不得人心

香港警方日前拘捕黎智英、李柱銘等涉嫌組織及參與反送中集會人員。中共國台辦發言人朱鳳蓮21日指出，民進黨當局和「台獨」分裂...

港官場大地震 武官掌政制局

香港多家傳媒引述消息指，至少4名問責局長遭撤換，其中最受關注的是政制及內地事務局局長聶德權將被撤換，空缺由入境事務處處長曾國衛接替。

任正非：華為今年研發經費大增近4成 將逾200億美元

華為創辦人任正非表示，這次新冠肺炎疫情不會影響華為的年度計畫，華為今年營收還會有一定規模的成長。他並透露，華為今年研發經...

陸外交部再挺WHO 指美國霸權心態威脅訛詐

大陸外交部發言人耿爽今（21）日在例行記者會上表示，美國自恃世衛組織最大出資國，認為世衛組織應該聽其指揮，這是典型的霸權...

香港失業率急升至4.2% 近10年高位 學者：仍未見頂

港府統計處昨日公布，今年1月至3月的失業率急升至4.2%，較上一個期間大幅增加0.5個百分點，更是近10年以來的高位，同期間就業不足率也由1.5%升至2.1%。渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，香港失業率在第二、三季仍有上升壓力，整體失業率有機會超過2009年全球金融危機期間的5.5%高位。

美官員要求為疫情賠償 中反嗆：H1N1、愛滋病有找美國賠？

美國總統川普日前警告，如果中國明知疫情擴散，可能「需要承擔責任」，另外還有美國官員要求中國為美國疫情賠償。對此，外交部發言人耿爽連提H1N1、愛滋病、金融海嘯都是從美國蔓延到世界各地，「有誰找美國追責了？」

德媒點名習近平為疫情經濟損失負責 中使館4天5度回擊

新冠病毒肺炎蔓延造成全球巨大經濟損失，繼美國、英國、澳洲後，德國也出現要求中國負責的呼聲。德國發行量居前的媒體「畫報」（Bild）日前點名批評中國國家主席習近平，要中國支付全球因疫情導致的經濟損失。中國駐德大使館對此四天內五度發文回擊表達不滿。

李文亮被追頒獎章 網諷：人已死有何用

中國共產主義青年團第24屆「中國青年五四獎章」抗疫追授個人名單昨天公布，被視為新冠肺炎「吹哨者」、已逝醫師李文亮等人入選，引發爭議。在官方簡介中，僅提到李「作為眼科醫生，他不懼危險，勇於近距離接觸患者

悶壞了...貴婦紓壓 廣州精品重開日銷台幣8千萬元

在重新開業這一天，Herms邀請了不少VIP到場。同時也從各地調了稀有手提包運到這間分店，包括有訂製版的 Birkin Bag、十分稀有的喜馬拉雅（Himalaya）鑽扣鱷魚款式限量手袋及不同的配件等等。

李蘭娟新論文 首次發現新冠病毒19項致病性突變

中國工程院院士李蘭娟團隊19日在預印本平台medRxiv上發布新論文。論文指出，他們從11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變，包括發現這種突變的病人保持了45天的核酸陽性，而藥物和疫苗研發工作有必要把這些突變納入考慮。

限聚令延長14天 香港加強防疫措施

香港當局今天宣布延長實施各種嚴格防疫措施，包括限制超過4人以上聚集的限聚令將自23日起再實施14天

熱門新聞

影／武漢2醫生感染新冠病毒後面容大變 膚色黑如炭

淘寶蔣凡緋聞 燒掉阿里2,000億市值

武漢兩醫生擊退新冠肺炎卻變「黑面神」 專家：肝臟受損

李蘭娟新論文 首次發現新冠病毒19項致病性突變

抗疫護士睽違67天返家 家中慘況讓她看傻：老公做了什麼？

台商滯留武漢索性當志工 受困89天踏上回家路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。