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陸外交部再挺WHO 指美國霸權心態威脅訛詐

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

大陸外交部發言人耿爽今（21）日在例行記者會上表示，美國自恃世衛組織最大出資國，認為世衛組織應該聽其指揮，這是典型的霸權心態。他表示，世衛組織堅持客觀公正，對美方不予迎合，美方就停止捐資，這是典型的威脅訛詐。

對於美方近期頻頻指責世衛工作不力，並宣佈暫停向世衛捐資的問題，耿爽回應表示，美國自恃世衛組織最大出資國，認為世衛組織應該聽其指揮，這是典型的霸權心態。

他表示，世衛組織堅持客觀公正，對美方不予迎合，美方就停止捐資，這是典型的威脅訛詐，美方對世衛組織的攻擊抹黑沒有事實依據，施壓脅迫更是不得人心。

他提及，上周末，世衛組織和各國知名人士聯合發起同一個世界：共同在家線上慈善音樂會，為在抗疫一線的各國醫護工作者募捐，獲得極大關注和積極回應，集中反映當前國際社會的主流民意，希望美方一些人能夠觀看一下這場音樂會的視頻，感知一下各方支援世衛組織、呼籲團結協作的普遍願望，不要站在國際社會的對立面。

耿爽進一步表示，中方始終堅定支援世衛組織為促進全球公共衛生事業發揮領導作用，願透過多種管道加大對世衛組織的支援力度。在當前全球抗擊疫情的關鍵時刻，支持世衛組織，就是維護聯合國的地位和作用，就是維護多邊主義的理念和原則，就是維護國際社會團結和合作，這對取得全球抗疫鬥爭勝利至關重要。

音樂會 疫情

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