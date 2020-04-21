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越來越敢講 華為任正非全為救女兒救公司

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華為總裁任正非。圖/搜狐新聞
華為總裁任正非。圖/搜狐新聞

自從發生女兒孟晚舟被捕事件，以及被美國封殺以來，華為總裁任正非就頻繁露面接受媒體採訪，和以往低調形象大不相同，他在去年就指出，美國控制了全球話語權，「為了救我的女兒，也為了救公司，所以我要挺身而出。」

「華為心聲社區」原本是華為人的溝通家園，也發布總裁辦簽發的文件，自從女兒孟晚舟被捕，以及美國頻頻封殺，任正非不僅高調頻繁接受全球媒體採訪，並將採訪紀要全文放在華為心聲社區上。

任正非在2019年8月接受義大利媒體採訪時就指出，美國說什麼大家都容易相信，因此華為承受負面壓力過大，自己有責任出來多講一講，「我也不只是為了救我的女兒，也為了救我們公司，所以我要挺身而出」，現在社會輿論對華為理解的大概有30%，但還有70%還是不夠理解，所以還要繼續說下去。

他也向員工喊話，指出公司正面臨「危亡關頭」，員工應做好「參戰」準備，多餘的冗員將投入新專案，在企業內部另尋工作，若沒有合適的職位，將每隔幾個月就削減工資，或是失去工作。

任正非也在「千瘡百孔的爛伊爾2飛機（二戰時期蘇聯最好的攻擊機，號稱坦克殺手）」戰旗交接儀式上指出，華為有信心全面補好「爛飛機」上的「洞」，承受美國的打擊，「華為這個『二愣子』經歷一個全球最強大的國家機器的瘋狂打壓還沒有死，活下去就是勝利。」

孟晚舟

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