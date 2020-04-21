綠關切泛民派被捕 國台辦：操弄香港事務不得人心

香港警方日前拘捕黎智英、李柱銘等涉嫌組織及參與反送中集會人員。中共國台辦發言人朱鳳蓮21日指出，民進黨當局和「台獨」分裂勢力藉機指責、炒作，暴露其插手香港事務、謀取政治私利、企圖分裂國家的「台獨」本性。

朱鳳蓮表示，香港警方對涉嫌「組織及參與未經批准的集結者」依法採取拘捕行動，體現了有法必依、違法必究的法治原則。民進黨等「台獨」分裂勢力藉機指責、炒作，顛倒黑白，再次暴露其插手香港事務、謀取政治私利、企圖分裂國家的「台獨」本性。

朱鳳蓮稱，她要正告民進黨當局，政治操弄香港事務不得人心，搞「台獨」和任何企圖分裂祖國的政治圖謀是不會得逞的。

18日晚，針對香港有多名泛民主派人士遭到拘捕，民進黨發言人薛呈懿表示，民進黨將表達高度關切，並會持續關注，香港的反送中運動是國際高度關注的議題，在全球正全力防疫的同時，香港警方趁亂突襲式拘捕，讓人難以接受。

民進黨呼籲香港政府應該正視人民的訴求，不要一錯再錯、與民為敵。

時代力量18日下午發出聲明表示，全球正共同對抗病毒，籲港府及北京克制，不要利用疫情嚴峻的時刻，加大力度進行政治清算，企圖「以疫謀鎭」；籲國際應共同聲援，譴責港府持續濫權、打壓香港民主派人士。

時代力量認為，台灣政府必須對此事件要有明確態度，對可能遭受迫害的港人提供必要協助；同時立法院應盡快審議「難民法」與明確「港澳條例」第18條的作業規範，為協助後續受難的港人提供更完備的制度。