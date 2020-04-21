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德媒點名習近平為疫情經濟損失負責 中使館4天5度回擊

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電

新冠病毒肺炎蔓延造成全球巨大經濟損失，繼美國、英國、澳洲後，德國也出現要求中國負責的呼聲。德國發行量居前的媒體「畫報」（Bild）日前點名批評中國國家主席習近平，要中國支付全球因疫情導致的經濟損失。中國駐德大使館對此四天內五度發文回擊表達不滿。

畫報15日刊文指責中國未履行向世界衛生組織通報信息的義務，需對全球因疫情造成的經濟損失負法律責任。16日畫報總編輯芮克特（Julian Reichelt）再發一封給習近平的信說：「您（習近平）、貴國政府，以及貴國科學家早就知道冠狀病毒具有高度傳染性，卻把全世界蒙在鼓裡。」

據中央社報導，這是國際主流媒體在六四事件後，罕見點名批判中國領導人。

針對德國近來究責中國的聲音，中國駐德使館多次積極刊文回應。央視報導，駐德使館14日至17日期間五次發文，回應德國媒體的不利報導，其中就有兩篇點名畫報。

中國駐德大使館16日致函畫報總編室表示，早在2019年12月31日，中國官方就已向世衛組織通報武漢出現不明原因肺炎病例，之後中國進行一系列防疫措施，包括通報病毒基因序列、通報證實人傳人，並封鎖武漢等。至於病毒源頭問題，中國駐德使館表示，「這個是科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究」。

中國駐德使館也反擊畫報「不代表德國」，稱德國外交部建立的跨媒體資訊網站deutscheland.de上對畫報的介紹是：「如果你喜歡新聞、八卦和煽情，就請訂閱。」

德國媒體分析，國際社會對中國應對疫情的作法並不信任，隨著各國紛紛要求追究責任，將對中國的國際地位帶來威脅。

德國 疫情 習近平

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