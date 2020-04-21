美官員要求為疫情賠償 中反嗆：H1N1、愛滋病有找美國賠？

美國總統川普日前警告，如果中國明知疫情擴散，可能「需要承擔責任」，另外還有美國官員要求中國為美國疫情賠償。對此，外交部發言人耿爽連提H1N1、愛滋病、金融海嘯都是從美國蔓延到世界各地，「有誰找美國追責了？」

環球網報導，川普在19日的白宮新冠疫情簡報會上稱，仍希望調查人員去中國調查新冠疫情。耿爽表示，病毒是全人類共同的敵人，可能在任何時間、世界上任何地方出現。中國同世界其他國家一樣，都受到了病毒的攻擊，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同謀。

耿爽說，面對重大的公共衛生危機和傳染病威脅，國際社會應當團結協作同舟共濟，而不是相互指責，甚至叫囂什麼追責、索賠，「我不記得國際上有過類似的做法。」

耿爽指出，2009年H1N1流感在美國大面積暴發並蔓延到214個國家和地區，導致近20萬人死亡，有誰讓美國賠償了嗎？上世紀80年代，愛滋病首先在美國發現並蔓延至全世界，不知道給世界上多少人造成痛苦，有誰找美國追責了嗎？另外，2008年發生在美國的金融動盪，雷曼兄弟公司破產，最終演變成全球的金融危機，有誰要求美國為此承擔後果了嗎？

耿爽表示，美國的一些人必須要清楚，他們的敵人是病毒，不是中國。希望美方這些人尊重事實、尊重科學，尊重國際公論，停止對中國的無端攻擊指責，停止發表不負責任的言論。

另據香港01報導，對於新冠病毒起源的「陰謀論」以及向中國索賠的說法，捷克總統齊曼表示，如果因為新冠病毒疫情最早在中國爆發就向中國索賠，那麼瘋牛病從英國傳播出去，我們應該向英國索賠；伊波拉病毒起源於非洲，我們應該向非洲國家索賠，「陰謀論的說法是非常可笑而悲哀的。」

此外，中國外交部發言人華春瑩連發推特對世衛表示支持。華春瑩發文指出，支持世衛就是支持多邊主義，毫無根據地攻擊世衛組織得不到任何支持；需要世衛組織在抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情上繼續發揮關鍵作用，病毒是共同的敵人，必須團結作戰。