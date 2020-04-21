香港失業率急升至4.2% 近10年高位 學者：仍未見頂

港府統計處昨日公布，今年1月至3月的失業率急升至4.2%，較上一個期間大幅增加0.5個百分點，更是近10年以來的高位，同期間就業不足率也由1.5%升至2.1%。渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，香港失業率在第二、三季仍有上升壓力，整體失業率有機會超過2009年全球金融危機期間的5.5%高位。

據文匯報報導，與2019年12月至2020年2月比較，今年1月至3月的總就業人數大幅減少約4萬8800人，多達372萬人；失業大軍增加約28100人達至16.2萬人，就業不足人數也增加約2萬3700人達至8萬2800人。

數據顯示，大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升，其中升幅較為顯著的行業包括建造業，教育業，運輸業和零售、住宿及膳食服務業。

報導引述勞工及福利局局長羅致光在評論最新失業數字時表示，由於新型冠狀病毒疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾，勞工市場進一步急劇惡化，失業率及就業不足率分別升至接近10年來的高位；總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至3.6%及2.2%，兩者皆為有記錄以來的最大跌幅。

另據明報報導，中文大學商學院高級講師李兆波稱，失業率及就業不足率仍未「見頂」，港府援助措施推得太遲，下月公布今年2至4月失業率或升至5%，就業不足率或達3%。工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪稱，統計處數據不包含停工、被迫放無薪假僱員，未完全反映現，此次失業率涉滯後或高估就業率，相信失業情更嚴重。