李蘭娟新論文 首次發現新冠病毒19項致病性突變

中國工程院院士李蘭娟團隊19日在預印本平台medRxiv上發布新論文。論文指出，他們從11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變，包括發現這種突變的病人保持了45天的核酸陽性，而藥物和疫苗研發工作有必要把這些突變納入考慮。

李蘭娟團隊19日在預印本平台medRxiv上發布未經同行審議的新論文。據科學網報導，論文中，有以下幾個重點結論，包括：新冠病毒株的變異和多樣性或被大大低估；不同變異毒株在細胞病變效應和病毒載量方面差異可達270倍；一種三核酸突變能大大增強病毒的複製速率和致病能力，發現這種突變的病人保持了45天的核酸陽性。

報導說，研究人員從糞便中分離出了可以複製的活病毒，這項發現與先前報導有所不同。

2020年1月22日到2020年2月4日，研究人員從浙江大學附屬醫院收治的11名新冠病毒感染患者身上分離了病毒。這些患者年齡從4個月到71歲不等，其中10名患者有過武漢接觸史。

報導說，研究人員對這11份病人來源的病毒分離株進行了超深度測序，並且同GISAID數據庫的1111個基因組序列進行比較。發現這11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變。

研究人員指出，這表明新冠病毒株的真正多樣性仍被大大低估了。

那麼，病毒載毒量更高，是否意味著對細胞的殺傷力就越強呢？

研究人員在48小時和72小時檢測發現，病毒載毒量越高，細胞的病變效應和死亡率也隨之上升。值得注意的是，複製能力最強的10號和複製能力最弱的2號相比，24小時內的病毒載量相差近270倍。

最後，研究人員呼籲，對新冠病毒藥物和疫苗的研發，需要盡快考慮到這些累積突變的影響，以避免潛在的陷阱。