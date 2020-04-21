悶壞了...貴婦紓壓 廣州精品重開日銷台幣8千萬元

隨著疫情趨緩，中國已經逐漸復工，國際品牌名店也陸續重新開業，據女裝日報《WWD》報導，位於廣州的精品龍頭愛馬仕（Herms）太古匯專賣店在4月11日創下了單日銷售額270萬美元(約台幣8千萬元)的驚人數字，凸顯了在疫情期間這些貴婦真的被「悶壞了」，只能透過瘋狂購物來紓壓。

在重新開業這一天，Herms邀請了不少VIP到場。同時也從各地調了稀有手提包運到這間分店，包括有訂製版的 Birkin Bag、十分稀有的喜馬拉雅（Himalaya）鑽扣鱷魚款式限量手袋及不同的配件等等。

不少VIP在網路購物和社交平台上分享戰利品，有人包了20件新衣，也有人大手一揮就是16萬美元，把鱷魚皮鉑金包和春夏新裝一起帶走，造成一股「報復性消費」的現象。雖然愛馬仕官方沒有證實，但還是可以看出這些金字塔頂端客層的驚人消費能力。

在網站「小紅書」上亦有大量貴婦打卡，上載在新開業的一天購物的情況。這些貴婦拍下自己的數袋戰利品「炫富」，當中有人一次買了20件衣服，也有人表示買不到喜歡的手袋，就隨便買了些東西當作給sales的開工紅包，毫不手軟。

雖然這些VIP帶來可觀的銷售數字，但《WWD》認為這種報復性消費仍挽救不了時尚名店，只能盼望疫情趨緩，讓工廠產線與品牌營運盡早回到正常軌道。