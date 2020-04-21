李文亮被追頒獎章 網諷：人已死有何用

中國共產主義青年團第24屆「中國青年五四獎章」抗疫追授個人名單昨天公布，被視為新冠肺炎「吹哨者」、已逝醫師李文亮等人入選，引發爭議。在官方簡介中，僅提到李「作為眼科醫生，他不懼危險，勇於近距離接觸患者」，隻字未提其因通報疫情遭訓誡對待，網民質疑「人已死，獎章有何用？」學者則稱，這是官方變相認錯撫民。

中新社報導，上述名單共列33人。在李文亮的介紹中，提到其1985年10月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，生前為湖北省武漢市中心醫院眼科主治醫師。「作為眼科醫生，他不懼危險，勇於近距離接觸患者。除白天值班外，堅持5天一個夜班，負責管理8張床位，始終堅守在醫療救治崗位。2020年1月上旬，他在工作中感染新冠肺炎，住院期間始終牽掛著抗疫一線，多次表示『恢復以後還要上一線』。2月7日，因救治無效因公殉職，年僅34歲。」

名單中，另一位不幸染疫去世的武漢市蔡甸區人民醫院住院醫師夏思思也入選。

法廣網報導，名單公布後，許多感到憤慨的網友紛紛在李的微博上留言，還有人嘲諷寫道「您被追授『中國青年五四獎章』，你需要嗎？」

另據港媒報導，中國問題學者胡星斗表示，李文亮被授予「五四青年獎章」及早前被評定為「烈士」，可看作中國政府「對此前對李文亮打壓的某種反省或者補償，也是為了撫慰廣大國民。等於變相在李文亮最初處理問題上承認了錯誤」。

公開資料顯示，「中國青年五四獎章」是共青團中央、全國青聯授予14歲至40歲中國優秀青年的最高榮譽，旨在樹立政治進步、品德高尚、貢獻突出的優秀青年典型，反映當代青年的精神品格和價值追求。

李文亮被普遍視為新冠疫情的吹哨人，他率先在微博披露示警，12月30日，他看到一份病人的檢測報告，檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標。隨後，他被官方指控散布不實消息，並發出訓誡。李文亮在感染新冠肺炎病逝後，被官方追認成了烈士。