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書店重開前夕 林榮基在台北遭人潑紅漆 陸委會譴責暴力

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
書店重開前夕，前香港銅鑼灣書店店長林榮基在台北遭人潑紅漆，陸委會譴責暴力。本報系資料照
書店重開前夕，前香港銅鑼灣書店店長林榮基在台北遭人潑紅漆，陸委會譴責暴力。本報系資料照

前香港銅鑼灣書店店長林榮基25日將在台北重開書店，今天上午他在中山區吃早餐時，突遭不明人士潑紅漆。陸委會對此表示，政府強烈譴責相關人士的暴力滋事行為，目前本案警方已在積極偵辦中，敬告任何有心人士切勿以身試法，政府必定會追究責任，嚴懲不法，確保任何在台的民眾人身安全及合法權利。

陸委會並指，如果林榮基欲依法提告，確保自己的權利，陸委會也會全力提供一切必要的協助。

林榮基25日將在台北重開書店，但日前卻接獲一家律師事務所發函，指「銅鑼灣書店有限公司」在3月初已被人註冊，要求他不得使用「銅鑼灣書店」名稱。

林榮基昨天表示，已委託律師協處，書店將於25日如常開幕。

據了解，林榮基今天上午八時許，在新開設的書店附近咖啡店用早餐，突遭不明男子潑紅色油漆。警方獲報後調閱路口監視器並展開調查。

由於林榮基昨天才出面說明「銅鑼灣書店」名稱使用問題，今天就遭人潑漆，警告意圖明顯。

林榮基 銅鑼灣書店 陸委會

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