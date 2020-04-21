聽新聞
test
0:00 / 0:00
書店重開前夕 林榮基在台北遭人潑紅漆 陸委會譴責暴力
前香港銅鑼灣書店店長林榮基25日將在台北重開書店，今天上午他在中山區吃早餐時，突遭不明人士潑紅漆。陸委會對此表示，政府強烈譴責相關人士的暴力滋事行為，目前本案警方已在積極偵辦中，敬告任何有心人士切勿以身試法，政府必定會追究責任，嚴懲不法，確保任何在台的民眾人身安全及合法權利。
陸委會並指，如果林榮基欲依法提告，確保自己的權利，陸委會也會全力提供一切必要的協助。
林榮基25日將在台北重開書店，但日前卻接獲一家律師事務所發函，指「銅鑼灣書店有限公司」在3月初已被人註冊，要求他不得使用「銅鑼灣書店」名稱。
林榮基昨天表示，已委託律師協處，書店將於25日如常開幕。
據了解，林榮基今天上午八時許，在新開設的書店附近咖啡店用早餐，突遭不明男子潑紅色油漆。警方獲報後調閱路口監視器並展開調查。
由於林榮基昨天才出面說明「銅鑼灣書店」名稱使用問題，今天就遭人潑漆，警告意圖明顯。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言