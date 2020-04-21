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限聚令延長14天 香港加強防疫措施
香港當局今天宣布延長實施各種嚴格防疫措施，包括限制超過4人以上聚集的限聚令將自23日起再實施14天。
行政長官林鄭月娥上午公布了這項決定；她說，香港昨天零確診，是3月5日以來首次，但不能鬆懈，23日午夜屆滿的限制社交距離措施再延長14天。
她說，雖然措施造成市民日常生活不便，但希望市民忍耐，而香港沒有採取更嚴格的封城，港人的日常生活比其他地方好。
港府早前宣布禁止超過4人以上聚集，又規定酒吧和各類娛樂場所包括電影院等臨時停業14天，相關措施將於23日午夜屆滿。
在當局實施上述嚴格防疫措施後，近10天來，香港的疫情明顯趨緩，每天確診個案維持個位數，且主要由外地輸入，昨天更是零確診。
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