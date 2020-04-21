林鄭：中聯辦、港澳辦有權監督基本法落實 具有發言權

香港行政長官林鄭月娥今天表示，特區政府就港澳辦和中聯辦在《基本法》下的角色和定位，所發出的新聞公報引起混亂表示歉意，相關局長昨晚亦已致歉。她認為，中聯辦對憲制、特區管治和日常事務操作有權發言和作出提點，任何人將此合憲、合法、合理的言論視為干預，都是別有用心。

據香港電台報導，林鄭月娥批評，引起有關討論的核心是部分立法會議員，包括郭榮鏗主持内委會時惡意拉布、罔顧公眾利益、影響立法會運作，偏離《基本法》下立法會履行的職責。

林鄭月娥承認，過往不同的政府文件就《基本法》第22條，對於中聯辦定位不完全清晰，亦未必一致，但當局現時立場非常清晰，即兩辦代表北京在港機構，是獲得北京授權處理香港事務的機構，有權有責監督《基本法》的落實，代表北京透過《基本法》授權，讓香港有高度自治。

林鄭月娥認為，一國兩制在港全面貫徹落實，需要北京或香港嚴格遵守，但現時的討論偏離問題核心，形容有少少惡意污衊中央機構在香港扮演的角色，她表示，中聯辦確切履行職責，沒有干預香港特區依法自行管理的事務。

林鄭月娥表示，北京授權香港高度自治，不等於沒有監督權利，否則道理上講不通，她以自己為例，指出法例賦權作出委任或決定，但很多日常工作會轉授權主要官員和部門首長，但不等於放棄監督法例執行情況。