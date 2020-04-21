林鄭月娥：港本月23日到期的防疫措施需延長14日

香港行政長官林鄭月娥表示，香港昨日出現新冠肺炎零確診感染，但並非鬆懈的時候，在本月23日午夜屆滿的加強社交距離的措施，會延長14日，特區政府亦會嚴格執行規例。

據香港電台報導，林鄭月娥又說，雖然措施為市民日常生活帶來不便，但希望多忍耐。

此外，林鄭月娥指出，上周六立法會財委會通過涉及1375億元（港幣，下同）防疫抗疫基金第二輪及其他項目撥款，起碼有7成措施可馬上接受申請或不用申請，為合資格企業及個人提供支援，不多於10個項目可探討細節有否優化空間。

林鄭月娥出席行政會議前說，有關項目是「及時雨」，立法會不應因議員有不同意見或訴求而阻礙撥款通過，又反問如果今日立法會由反對派議員主導，香港社會會變成怎樣，企業及市民的水深火熱如何得以紓緩。

她表示，涉及810億元的保就業計劃要極速敲定細節，因為最新失業率已惡化至4.2%，為9年來新高，其他消費及旅遊、餐飲、建築業都受到重創，希望計劃能協助僱主保留員工，在面對失業海嘯，要力挽狂瀾，為勞工止血。