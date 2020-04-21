外交部：台梵關係不變

義大利一份政論雜誌指出，教廷國務院長帕洛林正秘密安排教宗訪問中國大陸，首站武漢。外交部昨晚回應，這則義大利媒體近兩周前所報導的內容，是未經過查證的傳言，外交部對此不評論。

外交部發言人歐江安表示，我國駐教廷大使館日前向教廷了解，這則義大利媒體近兩周前所報導的內容，是一則未經過查證的傳言，因此外交部不會評論。

外交部表示，目前我國與教廷的關係良好，雙方的合作沒有改變。