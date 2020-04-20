中聯辦凌駕《基本法》？ 民主派：比釋法更差

港澳辦、中聯辦（「兩辦」）日前發聲明譴責民主派癱瘓立法會內會，被指干預香港內部事務，掀起對《基本法》22條解讀的爭議。港府在6小時內三度發稿，與中聯辦統一口徑，推翻了以往說法，令事件進一步發酵，外界關注會否引致人大釋法。

民主派立法會議員今（20日）召開記者會，指不擔心釋法，因為現時中聯辦自行定義《基本法》第22條比釋法更差。公民黨陳淑莊批評，中聯辦的論調是萬能說法，「什麼都可以插手，今日可以插手立法會的內務事務，早晚也會干預我們的司法制度」，她要求港府釐清法律觀點，指若不清楚說明中聯辦身份、是否需要遵守香港法律，香港一國兩制將蕩然無存。

親北京的建制陣營則力挺中聯辦，全國人大常委譚耀宗表示，兩辦是代表中央政府，獲授權負責港澳工作，與一般中央所屬部門「不同層次」。行會成員、資深大律師湯家驊則指，中聯辦一直只是自願接受《基本法》第22條約束，當中聯辦要代表中央時，就不應受有關條文約束。他早前又稱不希望社會在第22條問題上糾纏，以免再次引來人大釋法。

分析：北京為9月立會選舉鋪路

時事評論員劉銳紹對德國之聲表示，北京正實行「濁水政策」，趁著全球疫情嚴峻，歐美自顧不暇，在香港問題上快刀砍亂麻，擴大控制權，為9月立法會選舉作鋪墊，一來希望嚇怕中間派，二來若民主派取得過半議席，「可以隨時DQ（取消資格）議員」。

劉銳紹續指，中聯辦作為行政單位，搶奪了全國人大常委會對《基本法》的解釋權，事件反映「北京有法不依，所謂依法治國只是把法律當作工具，北京高層按政治需要任意扭曲《基本法》，否定鄧小平當時設立一國兩制的原意」。他預料在目前政治氣候下，一國兩制「沒有最差，只會更差」，類似事件陸續有來。

中聯辦：非22條所指中央部門

是次風波的起因，是香港立法會內務委員會自去年10月至今召開14次會議，仍未能選出正副主席，港澳辦、中聯辦上周初發聲明，強烈譴責主持選舉事宜的內會副主席、公民黨議員郭榮鏗，批評他和部分民主派議員惡意「拉布」、「政治攬炒」，涉嫌違反宣誓誓言、構成公職人員行為失當的刑事罪行。

「兩辦」的聲明被指違反《基本法》第22條規定的「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」。

對此，中聯辦發言人上周五（18日）主動發聲明指，「兩辦」是中央授權專責處理香港事務的機構，不是22條所指的「一般意義上的『中央人民政府所屬各部門』」，故有權代表中央行使監督權。言論一出，中聯辦被指是為《基本法》第22條「自行釋法」。

港府深夜三發稿 立場矛盾

同日晚上，港府網站發新聞稿回應事件，隨後6小時內兩度發稿修正，立場180度反轉。

- 第一版新聞稿稱中聯辦「是中央政府在香港特別行政區根據《基本法》第22條第二款設立的三個機構之一」。

- 第二版新聞稿深夜11點多重發，刪去「根據《基本法》第22條第二款」，指中聯辦「是中央政府在香港特別行政區設立的三個機構之一」。

- 第三版新聞稿凌晨再發，稱中聯辦是「中央人民政府在香港特別行政區設立的機構，不是《基本法》第22條第2款所指『中央各部門在香港特別行政區設立的機構』」。

第三版的表述與中聯辦口徑完全吻合，推翻了港府昔日的說法。政府早於2000年刊憲列出中央政府在港設立的機構，當中包括中聯辦。2007年，港府提交立法會的文件也列明中聯辦是根據22條在港設立的中央機構。及至2018年，政制及內地事務局局長聶德權在立法會發言時說：「我們亦相信中聯辦會一如既往，根據《基本法》第22條訂明，遵守香港特別行政區的法律。」

法律界開腔

事件引發軒然大波，22名民主派立法會議員也發表聯合聲明，批評中聯辦合理化干預香港內部事務，強烈譴責林鄭政府盲目附和中聯辦扭曲《基本法》，破壞法治，「出賣了750萬香港人」。

法律界也開腔，香港大律師公會主席戴啟思表示，港府三度發稿，立場前後矛盾，必須向公眾解釋清楚。港大法律學院教授陳文敏指出，法律解釋不能隨政治需求而隨便扭曲，當中央部門可被解釋為「不是中央部門」，基本法只是名存實亡。

身兼基本法委員會委員的港大法律學院教授陳弘毅則表示，中聯辦在回歸前就以新華社香港分社身分在港設立，並非根據《基本法》第22條成立，他又認為兩辦發聲明不屬干預。

中聯辦前身新華社 實為工委

時事評論員關慶寧對德國之聲表示，中聯辦及前身新華社，實際上是中共香港工作委員會（香港工委），即黨系統，私下組織在港黨員，「大家都知道他們會聯系地下黨、插手選舉，但一直不公開打出旗號，大家就睜一只眼閉一只眼，不過這次干涉到立法會內會的選舉，就大家都怕了你」。

對於中聯辦聲言不受《基本法》22條所限，關慶寧指出該條文重點不在於是否屬於中央政府部門，而在於後半句「不干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」，此乃一國兩制、高度自治的關鍵。他強調，按照《基本法》中央對香港有監督權，但監督權力只屬全國人大常委會，而不是港澳辦和中聯辦，「難道說現在北京對香港有全面管治權，就全部人都可以代表中央伸手進來嗎？」

中聯辦全稱「中央政府駐港聯絡辦公室」，前身1947年5月成立的是「新華社香港分社」，1997年回歸前實際上是北京政府在香港的代表。

及至1999年12月，國務院發布通知把新華社改名中聯辦，訂明其五項職責：一，聯系外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊；二，聯系並協助內地有關部門管理在香港的中資機構；三，促進香港與內地的經濟、教育、科學、文化、體育等交流合作，反映香港居民對內地的意見；四，處理有關涉台事務；五，承辦中央人民政府交辦的其他事項。

首仼中聯辦主任姜恩柱當時強調，港府直轄於中央政府，港府和中聯辦之間不存在隸屬關系。不過近年中聯辦高調介入香港政治，由於中聯辦位於港島西環，因此「西環治港」之說不脛而走。

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