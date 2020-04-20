快訊

台中女子頸部遭砍殺意識不清 男子竟對警消說「不用送醫」

海基會前發言人管安露驚傳13日病逝 享年50歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中聯辦凌駕《基本法》？ 民主派：比釋法更差

德國之聲 / 德國之聲中文網

港澳辦、中聯辦（「兩辦」）日前發聲明譴責民主派癱瘓立法會內會，被指干預香港內部事務，掀起對《基本法》22條解讀的爭議。港府在6小時內三度發稿，與中聯辦統一口徑，推翻了以往說法，令事件進一步發酵，外界關注會否引致人大釋法。

民主派立法會議員今（20日）召開記者會，指不擔心釋法，因為現時中聯辦自行定義《基本法》第22條比釋法更差。公民黨陳淑莊批評，中聯辦的論調是萬能說法，「什麼都可以插手，今日可以插手立法會的內務事務，早晚也會干預我們的司法制度」，她要求港府釐清法律觀點，指若不清楚說明中聯辦身份、是否需要遵守香港法律，香港一國兩制將蕩然無存。

親北京的建制陣營則力挺中聯辦，全國人大常委譚耀宗表示，兩辦是代表中央政府，獲授權負責港澳工作，與一般中央所屬部門「不同層次」。行會成員、資深大律師湯家驊則指，中聯辦一直只是自願接受《基本法》第22條約束，當中聯辦要代表中央時，就不應受有關條文約束。他早前又稱不希望社會在第22條問題上糾纏，以免再次引來人大釋法。

分析：北京為9月立會選舉鋪路

時事評論員劉銳紹對德國之聲表示，北京正實行「濁水政策」，趁著全球疫情嚴峻，歐美自顧不暇，在香港問題上快刀砍亂麻，擴大控制權，為9月立法會選舉作鋪墊，一來希望嚇怕中間派，二來若民主派取得過半議席，「可以隨時DQ（取消資格）議員」。

劉銳紹續指，中聯辦作為行政單位，搶奪了全國人大常委會對《基本法》的解釋權，事件反映「北京有法不依，所謂依法治國只是把法律當作工具，北京高層按政治需要任意扭曲《基本法》，否定鄧小平當時設立一國兩制的原意」。他預料在目前政治氣候下，一國兩制「沒有最差，只會更差」，類似事件陸續有來。

中聯辦：非22條所指中央部門

是次風波的起因，是香港立法會內務委員會自去年10月至今召開14次會議，仍未能選出正副主席，港澳辦、中聯辦上周初發聲明，強烈譴責主持選舉事宜的內會副主席、公民黨議員郭榮鏗，批評他和部分民主派議員惡意「拉布」、「政治攬炒」，涉嫌違反宣誓誓言、構成公職人員行為失當的刑事罪行。

「兩辦」的聲明被指違反《基本法》第22條規定的「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」。

對此，中聯辦發言人上周五（18日）主動發聲明指，「兩辦」是中央授權專責處理香港事務的機構，不是22條所指的「一般意義上的『中央人民政府所屬各部門』」，故有權代表中央行使監督權。言論一出，中聯辦被指是為《基本法》第22條「自行釋法」。

港府深夜三發稿 立場矛盾

同日晚上，港府網站發新聞稿回應事件，隨後6小時內兩度發稿修正，立場180度反轉。

- 第一版新聞稿稱中聯辦「是中央政府在香港特別行政區根據《基本法》第22條第二款設立的三個機構之一」。

- 第二版新聞稿深夜11點多重發，刪去「根據《基本法》第22條第二款」，指中聯辦「是中央政府在香港特別行政區設立的三個機構之一」。

- 第三版新聞稿凌晨再發，稱中聯辦是「中央人民政府在香港特別行政區設立的機構，不是《基本法》第22條第2款所指『中央各部門在香港特別行政區設立的機構』」。

第三版的表述與中聯辦口徑完全吻合，推翻了港府昔日的說法。政府早於2000年刊憲列出中央政府在港設立的機構，當中包括中聯辦。2007年，港府提交立法會的文件也列明中聯辦是根據22條在港設立的中央機構。及至2018年，政制及內地事務局局長聶德權在立法會發言時說：「我們亦相信中聯辦會一如既往，根據《基本法》第22條訂明，遵守香港特別行政區的法律。」

法律界開腔

事件引發軒然大波，22名民主派立法會議員也發表聯合聲明，批評中聯辦合理化干預香港內部事務，強烈譴責林鄭政府盲目附和中聯辦扭曲《基本法》，破壞法治，「出賣了750萬香港人」。

法律界也開腔，香港大律師公會主席戴啟思表示，港府三度發稿，立場前後矛盾，必須向公眾解釋清楚。港大法律學院教授陳文敏指出，法律解釋不能隨政治需求而隨便扭曲，當中央部門可被解釋為「不是中央部門」，基本法只是名存實亡。

身兼基本法委員會委員的港大法律學院教授陳弘毅則表示，中聯辦在回歸前就以新華社香港分社身分在港設立，並非根據《基本法》第22條成立，他又認為兩辦發聲明不屬干預。

中聯辦前身新華社 實為工委

時事評論員關慶寧對德國之聲表示，中聯辦及前身新華社，實際上是中共香港工作委員會（香港工委），即黨系統，私下組織在港黨員，「大家都知道他們會聯系地下黨、插手選舉，但一直不公開打出旗號，大家就睜一只眼閉一只眼，不過這次干涉到立法會內會的選舉，就大家都怕了你」。

對於中聯辦聲言不受《基本法》22條所限，關慶寧指出該條文重點不在於是否屬於中央政府部門，而在於後半句「不干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」，此乃一國兩制、高度自治的關鍵。他強調，按照《基本法》中央對香港有監督權，但監督權力只屬全國人大常委會，而不是港澳辦和中聯辦，「難道說現在北京對香港有全面管治權，就全部人都可以代表中央伸手進來嗎？」

中聯辦全稱「中央政府駐港聯絡辦公室」，前身1947年5月成立的是「新華社香港分社」，1997年回歸前實際上是北京政府在香港的代表。

及至1999年12月，國務院發布通知把新華社改名中聯辦，訂明其五項職責：一，聯系外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊；二，聯系並協助內地有關部門管理在香港的中資機構；三，促進香港與內地的經濟、教育、科學、文化、體育等交流合作，反映香港居民對內地的意見；四，處理有關涉台事務；五，承辦中央人民政府交辦的其他事項。

首仼中聯辦主任姜恩柱當時強調，港府直轄於中央政府，港府和中聯辦之間不存在隸屬關系。不過近年中聯辦高調介入香港政治，由於中聯辦位於港島西環，因此「西環治港」之說不脛而走。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

銅鑼灣書店遭搶註冊 林榮基：4月25日照常開業

前香港銅鑼灣書店店長林榮基4月25日將在台北重開書店，不料卻接獲一家律師事務所發函，聲稱接受3月初註冊的「銅鑼灣書店有限...

德媒點名習近平負責 中國使館4天發5文回擊

德國發行量居前的媒體「畫報」（Bild）日前對中國國家主席習近平發動批評，要中國支付全球因疫情導致的經濟損失。中國駐德大...

中共趁「疫」打劫？香港民主之父等人遭拘捕

4月18日，香港警方對民主派領導人進行突襲式大拘捕，被譽為「香港民主之父」的李柱銘，以及吳靄儀、黎智英、梁國雄等十餘人被捕。這是港府對民主人士規模最大、層級最高的拘捕行動。國際輿論抨擊港府在疫情肆虐下趁火打劫、秋後算賬，冷卻一季的香港抗爭恐將再度升級。

中聯辦凌駕《基本法》？ 民主派：比釋法更差

港澳辦、中聯辦（「兩辦」）日前發聲明譴責民主派癱瘓立法會內會，被指干預香港內部事務，掀起對《基本法》22條解讀的爭議。港府在6小時內三度發稿，與中聯辦統一口徑，推翻了以往說法，令事件進一步發酵，外界關注會否引致人大釋法。

中共公安部：孫力軍搞「兩面派」任人唯親、拉幫結派

中共公安部副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，昨晚傳出正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中共公安部長趙克志昨夜主持...

陸船南海頻挑釁 美籲停止霸凌

中國大陸官方船隻傳出在南海騷擾他國探油船，美國國務院十八日呼籲中方停止在南海的「霸凌行為」，並對這類「挑釁行動」表達關切。

陸索主權再出招 命名南海島礁地物

中國大陸近來對南海的主權聲索動作不斷。繼在三沙市轄下增設「西沙區」、「南沙區」後，大陸民政部昨天公告新一批南海島礁及海底地物的命名，是繼一九八三年公告南海島礁名稱後的又一波命名。

今年第二虎 孫力軍落馬被查

據中共中紀委網站昨晚公布，中共公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。孫立軍是中共公安部負責防控疫情的官員，還曾前往疫區武漢檢查督導疫情防控流調收治工作。

520台海風雲再起╱敵意升高 兩岸關係回不去？

前言

港府逮捕民主派人士 引美陸隔空互批

對港府十八日大動作逮捕民主人士行動，美國國務卿龐培歐十九日表示，此舉不符合中英聯合聲明承諾，美國眾議院議長波洛西與參議院多數黨領袖麥康諾等多位國會議員也在推特譴責港府行動。

今年第二虎 中共公安部副部長孫力軍落馬被查

據中共中紀委網站今晚公布，中共公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查...

討主權再出招 中國公告南海島礁海底地物新命名

中國近來對南海的主權聲索動作不斷。繼在三沙市轄下增設「西沙區」、「南沙區」後，中國民政部今天公告新一批南海島礁及海底地物...

熱門新聞

陸版《夫妻的世界》 天貓總裁妻子疑夫出軌大鬧網紅

今年第二虎 中共公安部副部長孫力軍落馬被查

偷車賊被捕後語出驚人 出獄後多間公司百萬年薪搶人

疫情衝擊 鴻海旗下鴻騰首季獲利估大減97%

德媒點名習近平負責 中國使館4天發5文回擊

520台海風雲再起╱敵意升高 兩岸關係回不去？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。