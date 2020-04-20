中共公安部：孫力軍搞「兩面派」任人唯親、拉幫結派

中共公安部副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，昨晚傳出正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中共公安部長趙克志昨夜主持公安部黨委會議，一致表示堅決擁護對孫的調查。會議指出，孫力軍接受審查調查，是其長期無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的必然結果。

雖然中共公安部未公開孫力軍案情具體資訊，但外界仍可從中共公安部對在任官員的具體要求中覓得一絲內情。會議要求，其一，決不允許口是心非、陽奉陰違，有令不行、有禁不止，做「兩面人」、搞「兩面派」。其二，決不允許任人唯親、任人唯利、拉幫結派、搞小團伙小圈子。其三，任何人都不得把自己凌駕於組織之上，決不允許妄自尊大、我行我素，搞一個人說了算，把分管領域搞成個人「自留地」。

會議還要求在任官員，淨化社交圈、生活圈、朋友圈，個人和家庭重要事項，必須按規定及時、如實向組織報告，決不允許隱瞞不報。

很顯然，公安部的要求都反襯出孫力軍在哪些領域出現問題，具體政治上不守政治紀律、政治規矩；用人上任人唯親、拉幫結派；生活上未報告個人和家庭重要事項，弄權謀利等。

對於孫力軍的落馬，中國大陸社交平台上有些不同的聲音稱，這位公安部副部長早就傳出有問題，為何直到現在才查處。另外，據稱孫力軍的家人早已移民澳洲，可謂是一名「裸官」。

今年51歲的孫力軍是山東青島人，1997年加入中共，1988年參加工作，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，擁公共衛生碩士學位。孫曾任上海市政府外事辦公室副主任、公安部辦公廳副主任、公安部一局、二十六局局長、中共中央610辦公室副主任，為副總警監警銜。

孫力軍亦曾任公安部港澳台事務辦公室主任。據明報網報導，在新冠肺炎疫情爆發後，孫力軍作為中央指導組成員2月曾赴湖北參加疫情防控工作。而流亡美國的中國大陸富商郭文貴曾多次披露，中方為緝捕他回國，2017年5月中共曾派孫力軍赴美勸說他回國，但遭其拒絕。