今年第二虎 孫力軍落馬被查

據中共中紀委網站昨晚公布，中共公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。孫立軍是中共公安部負責防控疫情的官員，還曾前往疫區武漢檢查督導疫情防控流調收治工作。

孫力軍出生於一九六九年一月，為山東青島人，一九九七年十二月加入中國共產黨，一九八八年九月參加工作，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，在職研究生學歷，公共衛生碩士學位。他曾任前中央政法委書記孟建柱秘書，曾任中共公安部一局局長，現任公安部黨委委員、副部長，副總警監警銜。孫力軍是今年第二位落馬的中共副省部級官員。