中共公布南海25個島礁、55個海底地理實體標準名稱

據中共民政部網站，19日，中共自然資源部、民政部發布關於公布中國南海部分島礁和海底地理實體標準名稱的公告。此舉，將有可能使南海局勢進一步緊張。

公告稱，為進一步規範有關地名的使用，現將中國南海部分島礁和海底地理實體的標準名稱予以公布。中國地名委員會1983年4月公布的「我國南海諸島部分標準地名」繼續有效，請社會各界規範使用已公布的標準名稱。

本次命名包括了25個島礁及55個隱沒在海面下的海底地理實體，而對照經緯度，它們分別位在西沙群島及南沙群島，其中部分海底地理實體，如中建西海底峽谷群等，是位於西沙群島與越南本土之間的海面下。

中共和越南在南沙和西沙群島的主權爭議日漸激烈，中共民政部上周六（18日）公布稱，中共國務院近日批准海南省三沙市設立西沙區、南沙區，兩區政府分別負責管理西沙群島和南沙群島。

公告顯示，西沙區政府設立在永興島，負責管轄西沙群島的島礁及其海域，代管中沙群島的島礁及其海域；南沙區政府設立在永暑礁，管轄南沙群島的島礁及其海域。