快訊

艦隊官兵台南4天足跡公布了！百貨公司明休館消毒

又是咖啡惹禍 官員和確診士官喝過咖啡60同事居家辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年第二虎 中共公安部副部長孫力軍落馬被查

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共公安部副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，已被調查。（香港經濟日報網）
中共公安部副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，已被調查。（香港經濟日報網）

中共中紀委網站今晚公布，中共公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據星島網，孫力軍出生於1969年1月，為山東青島人，1997年12月加入中國共產黨，1988年9月參加工作，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，在職研究生學歷，公共衛生碩士學位。

他曾任前中央政法委書記孟建柱秘書，曾任中共公安部一局局長，現任公安部黨委委員、副部長，副總警監警銜。

香港經濟日報，2017年12月，「內地與香港特別行政區關於就採取刑事強制措施或刑事檢控等情況相互通報機制的安排」在北京簽署，孫力軍與香港保安局局長李家超共同簽署通報機制，並安排文本。

此外，在抗擊新冠肺炎疫情期間，孫立軍還曾前往疫區武漢檢查督導疫情防控流調收治工作，並為兩名表現出色的大陸女警擔任入黨介紹人。

孫力軍是今年第二位落馬的中共副省部級官員。第一位是福建省副省長張志南。

中共 公安 香港

延伸閱讀

泛民15人被捕…香港非法集結、遊行 最高可囚5年

「鬼屋」基隆林開郡洋樓掉磚影響公安 市府限期改善

到中國享受自由？紐時記者打臉華春瑩 曝曾被人罵洋垃圾

公共衛生官員：歐洲的首波疫情高峰期已過去了

相關新聞

第2批湖北類包機 將搭載約460人返台

陸委會表示，接返滯湖北民眾的第2批類包機將於20、21日起飛，各搭載約230人返台。另為避免重演因「大通證」過期而不能登...

今年第二虎 中共公安部副部長孫力軍落馬被查

據中共中紀委網站今晚公布，中共公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查...

討主權再出招 中國公告南海島礁海底地物新命名

中國近來對南海的主權聲索動作不斷。繼在三沙市轄下增設「西沙區」、「南沙區」後，中國民政部今天公告新一批南海島礁及海底地物...

反送中泛民人士被捕 邊城青年：港警淪政權打手

港警昨天拘捕多名泛民人士，原因與「反送中」有關。香港邊城青年表示，港人集會遊行自由本應受「基本法」保障，如今警察「淪為政...

擴張南海霸權！北京批准在海南設「西沙區、南沙區」

中國民政局昨日公告，中國國務院近日批准，由海南省三沙市設立西沙區、南沙區。與此同時，遼寧艦編隊仍在南海相關海域訓練，美軍反潛機昨天則現蹤台灣南部海域，往南海方向飛行...

泛民15人被捕…香港非法集結、遊行 最高可囚5年

泛民15人昨日涉嫌干犯「組織及參與未經批准的集結」罪名被捕，其中5人還涉嫌干犯「公告未經批准的遊行」，所有人都被起訴等待上庭。文匯報報導，大律師陸偉雄昨日表示，這兩種罪名一經循公訴程序定罪，最高都可判囚5年。

悶壞了…港民外出「透氣」 商場西貢逼爆

新冠肺炎確診個案連續7日保持單位數增幅，部分港民警覺性漸見鬆懈，周六有不少人外出透氣，市區及郊區人頭湧湧。警務處處長鄧炳強昨晚到旺角巡查執法情況時表示，警方就限制飲食業的條款作出3800多次巡查，發出300多個警告及11項檢控；就「限聚令」作出約3000次巡查，發出400多個口頭警告，以及95項檢控。

香港民陣稱已申請「7.1大遊行」 不因大搜捕退縮

香港民陣表示，已申請「7.1大遊行」。

多名泛民被捕 分析指反送中周年前港府先發制人

港警18日拘捕多名民主派人士，包括民主黨元老李柱銘、街工立法會議員梁耀忠、前立法會議員區諾軒及梁國雄、工黨李卓人、社民連...

王毅與譚德塞通電話挺世衛：公道自在人心

據中共外交部官網消息，4月18日，大陸國務委員兼外長王毅與世界衛生組織秘書長譚德塞通電話。

王全璋隔離期滿仍不能走 妻疑非其本意

中國維權律師王全璋服刑4年半後，日前刑滿出獄，但馬上被當局送回山東「隔離」14天。雖然至昨天隔離期已滿，王全璋妻子李文足...

港府逮捕香港民主人士 美國務院國會同聲譴責

對港府昨天大動作逮捕民主人士行動，美國國務卿蓬佩奧表示，此舉不符合中英聯合聲明承諾。美國眾議院議長與參議院多數黨領袖麥康...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。