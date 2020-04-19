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今年第二虎 中共公安部副部長孫力軍落馬被查
據中共中紀委網站今晚公布，中共公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
據星島網，孫力軍出生於1969年1月，為山東青島人，1997年12月加入中國共產黨，1988年9月參加工作，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，在職研究生學歷，公共衛生碩士學位。
他曾任前中央政法委書記孟建柱秘書，曾任中共公安部一局局長，現任公安部黨委委員、副部長，副總警監警銜。
經香港經濟日報，2017年12月，「內地與香港特別行政區關於就採取刑事強制措施或刑事檢控等情況相互通報機制的安排」在北京簽署，孫力軍與香港保安局局長李家超共同簽署通報機制，並安排文本。
此外，在抗擊新冠肺炎疫情期間，孫立軍還曾前往疫區武漢檢查督導疫情防控流調收治工作，並為兩名表現出色的大陸女警擔任入黨介紹人。
孫力軍是今年第二位落馬的中共副省部級官員。第一位是福建省副省長張志南。
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