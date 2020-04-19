擴張南海霸權！北京批准在海南設「西沙區、南沙區」

中國民政局昨日公告，中國國務院近日批准，由海南省三沙市設立西沙區、南沙區。與此同時，遼寧艦編隊仍在南海相關海域訓練，美軍反潛機昨天則現蹤台灣南部海域，往南海方向飛行。

中央社報導，中國民政局官網公告顯示，「三沙市西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，代管中沙群島的島礁及其海域，西沙區人民政府駐永興島；三沙市南沙區管轄南沙群島的島礁及其海域，南沙區人民政府駐永暑礁」。

美中雙方近期在南海一帶動作頻頻，解放軍遼寧艦編隊12日航經宮古海峽南下、途經台灣東部海域，於13日通過巴士海峽，至南海相關海域開展訓練，目前仍在南海一帶活動。

專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）顯示，美國海軍1架P-3C獵戶座反潛機昨天約中午時間現蹤台灣南部海域，由東北往西南朝南海方向行進。根據台灣國防部及「飛機守望」公開揭露的訊息，昨天是4月以來，美軍第10度在台灣周邊飛行。

由於越南對西沙永興島聲稱擁有主權；南沙永暑礁則是中國填海吹沙而造成的人工島，且菲律賓、越南也聲稱擁有其主權。外界普遍認為，中國在兩地設立行政轄區，可能引發新一輪南海風波。