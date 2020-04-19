快訊

直播／軍艦新增多人確診？ 指揮中心下午2時記者會

口罩3.0系統、物流都搞定 22日可去超商插健保卡預購

泛民15人被捕…香港非法集結、遊行 最高可囚5年

世界日報 / 香港新聞組／香港19日電

泛民15人昨日涉嫌干犯「組織及參與未經批准的集結」罪名被捕，其中5人還涉嫌干犯「公告未經批准的遊行」，所有人都被起訴等待上庭。文匯報報導，大律師陸偉雄昨日表示，這兩種罪名一經循公訴程序定罪，最高都可判囚5年。

據報導，陸偉雄解釋，「公告未經批准的遊行」罪名，涉及香港法例第245章「公安條例」第13條，即向外公告未經警務處處長批准和反對的遊行，一經循公訴程序定罪，最高可判囚5年，若經循簡易程序定罪，可處第2級罰款及監禁3年。

報導稱，「公安條例」第17條也同時列明，任何人在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與或繼續參與此等未經批准集結，或明知而成為或繼續成為此等集結的成員；及任何人舉行、召集、組織、組成或集合，或協助或牽涉於舉行、召集、組織、組成或集合的未經批准集結，一經循公訴程序定罪，最高可判囚5年。

香港 公安

延伸閱讀

泛民人士被捕 台權會：嚴厲譴責港府

香港民陣稱已申請「7.1大遊行」 不因大搜捕退縮

港府指中聯辦根據基本法設立 深夜改稿推翻

多名泛民被捕 分析指反送中周年前港府先發制人

相關新聞

香港民陣稱已申請「7.1大遊行」 不因大搜捕退縮

香港民陣表示，已申請「7.1大遊行」。

港泛民派黎智英等15人 被捕後保釋

香港警察十八日大舉行動，拘捕十五名民主派人士，包括壹傳媒集團創辦人黎智英及民主黨創黨主席李柱銘，指其涉嫌去年反送中運動中...

王毅與譚德塞通電話挺世衛：公道自在人心

據中共外交部官網消息，4月18日，大陸國務委員兼外長王毅與世界衛生組織秘書長譚德塞通電話。

泛民15人被捕…香港非法集結、遊行 最高可囚5年

泛民15人昨日涉嫌干犯「組織及參與未經批准的集結」罪名被捕，其中5人還涉嫌干犯「公告未經批准的遊行」，所有人都被起訴等待上庭。文匯報報導，大律師陸偉雄昨日表示，這兩種罪名一經循公訴程序定罪，最高都可判囚5年。

悶壞了…港民外出「透氣」 商場西貢逼爆

新冠肺炎確診個案連續7日保持單位數增幅，部分港民警覺性漸見鬆懈，周六有不少人外出透氣，市區及郊區人頭湧湧。警務處處長鄧炳強昨晚到旺角巡查執法情況時表示，警方就限制飲食業的條款作出3800多次巡查，發出300多個警告及11項檢控；就「限聚令」作出約3000次巡查，發出400多個口頭警告，以及95項檢控。

多名泛民被捕 分析指反送中周年前港府先發制人

港警18日拘捕多名民主派人士，包括民主黨元老李柱銘、街工立法會議員梁耀忠、前立法會議員區諾軒及梁國雄、工黨李卓人、社民連...

王全璋隔離期滿仍不能走 妻疑非其本意

中國維權律師王全璋服刑4年半後，日前刑滿出獄，但馬上被當局送回山東「隔離」14天。雖然至昨天隔離期已滿，王全璋妻子李文足...

港府逮捕香港民主人士 美國務院國會同聲譴責

對港府昨天大動作逮捕民主人士行動，美國國務卿蓬佩奧表示，此舉不符合中英聯合聲明承諾。美國眾議院議長與參議院多數黨領袖麥康...

多名香港民主派人士遭捕 民進黨呼籲港府切勿一錯再錯

針對香港有多名民主派人士遭到拘捕，民進黨發言人薛呈懿表示，民進黨表達高度關切，並會持續關注。香港的反送中運動是國際高度關...

中共駐俄大使稱俄羅斯疫情「兇險」但呼籲留學生別回國

俄羅斯累計確診新冠肺炎病例已經超過3.2萬例。針對俄羅斯疫情，中國駐俄羅斯大使張漢暉直言，「俄羅斯疫情不僅洶湧，還有些兇...

到中國享受自由？紐時記者打臉華春瑩 曝曾被人罵洋垃圾

「隨時歡迎到中國，在街頭與任何人交談享受自由」，這是中國外交部發言人華春瑩在推特的公開發文，不過紐約時報記者說，在街頭處...

涉參與非法集結 港警拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英

香港警方18日下午，等到香港壹傳媒集團創辦人黎智英，返回位於何文田的住所後，以非法集結罪名，再度將黎智英從住所帶走。

熱門新聞

陸委會要罰、川普要趕出白宮 張經義回應：問心無愧!

誤稱開罰張經義為馬政府規定 蘇貞昌道歉

到中國享受自由？紐時記者打臉華春瑩 曝曾被人罵洋垃圾

談張經義 川普：應立刻禁止他採訪白宮

涉參與非法集結 港警拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英

影／人美心也美！博士女醫「疫」無反顧 跪地急救保安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。