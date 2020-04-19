泛民15人被捕…香港非法集結、遊行 最高可囚5年

泛民15人昨日涉嫌干犯「組織及參與未經批准的集結」罪名被捕，其中5人還涉嫌干犯「公告未經批准的遊行」，所有人都被起訴等待上庭。文匯報報導，大律師陸偉雄昨日表示，這兩種罪名一經循公訴程序定罪，最高都可判囚5年。

據報導，陸偉雄解釋，「公告未經批准的遊行」罪名，涉及香港法例第245章「公安條例」第13條，即向外公告未經警務處處長批准和反對的遊行，一經循公訴程序定罪，最高可判囚5年，若經循簡易程序定罪，可處第2級罰款及監禁3年。

報導稱，「公安條例」第17條也同時列明，任何人在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與或繼續參與此等未經批准集結，或明知而成為或繼續成為此等集結的成員；及任何人舉行、召集、組織、組成或集合，或協助或牽涉於舉行、召集、組織、組成或集合的未經批准集結，一經循公訴程序定罪，最高可判囚5年。