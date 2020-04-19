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悶壞了…港民外出「透氣」 商場西貢逼爆

世界日報 / 香港新聞組／香港19日電

新冠肺炎確診個案連續7日保持單位數增幅，部分港民警覺性漸見鬆懈，周六有不少人外出透氣，市區及郊區人頭湧湧。警務處處長鄧炳強昨晚到旺角巡查執法情況時表示，警方就限制飲食業的條款作出3800多次巡查，發出300多個警告及11項檢控；就「限聚令」作出約3000次巡查，發出400多個口頭警告，以及95項檢控。

文匯報報導，深水警區人員同日聯同輔警及入境處特務警察到金山郊野公園派發宣傳單張，提醒行山人士遵守「限聚令」，但西貢到處人山人海，不少市民聚集在碼頭附近購買海鮮，或等觀光船出海半日遊，絕大多數人都有佩戴口罩。碼頭一帶的海鮮酒家、茶餐廳幾乎坐滿人，部分食肆雖然每只限坐4人，但與之間十分擠迫，目測其相距不足1.5米，懷疑違反規例。

外出用膳的當區居民何小姐表示，自「限聚令」生效以來，一家五口都沒有一起外出吃飯：「今日（昨日）一齊出去，5個人就犯法了。」她直言，「限聚令」肯定對其家人帶來不便，惟她認為防疫在前，犧牲少許自由有必要，並冀政府待疫情進一步受控，才撤回「限聚令」。

李小姐帶同其兒子到西貢半月灣露營。她承認是因為見到新增確診個案連日來都錄得單位數字，且兩名兒子「屈」在家太久，故昨日外出「放放風」，但她也認為政府的各項禁令應延長。

另一名蔡太更認為，除非本地新增確診個案連續「歸零」14天或以上，否則禁令不應收回：「我全香港市民都捱兩個月，唔差在多一兩個月啦！」蔡太本身從事飲食業，因為生意大減而失業，惟她相信如果香港疫情不再爆發，加上政府的防疫基金，經濟會再次復甦。

郊外人頭湧湧，市區部分商場亦然，深水黃金商場昨日逼爆，雖然大部分市民有戴上口罩，但一眾打機發燒友選購心頭好時，無懼人群聚集，商場內的窄巷「人貼人」，擠得水洩不通，猶如行年宵的熱鬧場面，墟場面埋藏播毒危機。

香港 疫情 海鮮

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