香港民陣稱已申請「7.1大遊行」 不因大搜捕退縮

香港民陣表示，已申請「7.1大遊行」。

據香港電台報導，民陣凌晨在臉書網頁上表示，香港人不會因為昨日的大搜捕退縮，又指公道自在「200萬人心」，公論自在國際社會與歷史記載。

民陣在臉書網頁上稱，「我們相信，香港人不會因為 4.18 大搜捕而退縮，將繼續堅守這場無可退讓的時代革命。究竟我們應該感到光榮還是羞恥，公道自在200萬人心，公論自在國際社會與歷史記載。」