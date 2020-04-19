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多名泛民被捕 分析指反送中周年前港府先發制人

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港警方18日將香港壹傳媒集團創辦人黎智英從住所帶走。圖／星島日報
香港警方18日將香港壹傳媒集團創辦人黎智英從住所帶走。圖／星島日報

港警18日拘捕多名民主派人士，包括民主黨元老李柱銘、街工立法會議員梁耀忠、前立法會議員區諾軒及梁國雄、工黨李卓人、社民連主席吳文遠等，懷疑涉及去年非法集會及反修例（反送中）示威活動。

據香港01報導，距離立法會換屆選舉只剩不足5個月，但多名建制派都表示，不認為警方高調拘捕泛民主派人士會影響他們選情，反之由於反修例風波將近1周年，現時拘捕幕後策劃者可先發制人，避免再有激烈示威衝突。

有資深建制派議員相信，今次警方高調拘捕泛民人士不會考慮9月的選舉，反而可能是擔心疫情緩和後，由於將近反修例風波1周年，很可能再有新一輪示威衝突，所以才要先發制人，拘捕去年有參與示威的泛民領袖。

該議員又指，雖然警方在反修例風波中已拘捕逾7,000人，但只檢控了當中約1,000人，當中很多更只是「馬前卒」，並非幕後策劃者，今次警方的行動相信是從維持治安的角度出發，拘捕一些在背後有影響力的人士，不認為與9月選舉有關。

立法會 疫情

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