王毅與譚德塞通電話挺世衛：公道自在人心

據中共外交部官網消息，4月18日，大陸國務委員兼外長王毅與世界衛生組織秘書長譚德塞通電話。

王毅表示，中國政府和中國人民堅定支持世界衛生組織。「我相信公道自在人心」，國際社會和世界各國人民也都持同樣態度。在當前全球抗擊疫情的關鍵時刻，支持世衛組織、支持秘書長，就是維護多邊主義的理念和原則，維護聯合國的地位和作用，也是維護國際社會在抗擊疫情面前的團結一致。

王毅說，「秘書長以高票當選，一直得到會員國高度信任。你作為首個來自發展中國家尤其是非洲大陸的秘書長，也像徵著人類文明的進步發展。總幹事就任以來積極致力於全球公共衛生事業，做了大量創造性工作，得到各方高度評價」。

王毅表示，抗擊疫情需要世界衛生組織繼續發揮應有的重要作用。對世衛組織的攻擊抹黑沒有事實依據，施壓脅迫更不得人心，任何有良知的國家都不會支持。疫情當前，各國人民需要世衛組織，挽救生命、剷除病毒需要世衛組織。相信秘書長將會帶領世衛組織秉持職業操守和科學態度，繼續協調國際社會共同抗擊疫情。中方始終高度重視世衛組織的地位和作用，願在現有合作基礎上，通過多種渠道，加大對世衛組織的支持力度。

王毅強調，大陸國家主席習近平曾多次公開表示，病毒是人類的共同敵人，國際社會只有團結協作，才能戰而勝之。中方願同世界各國一道，大力加強抗疫合作，同舟共濟，共克時艱，直到在這個世界上徹底戰勝疫情。

據中共外交部消息，譚德塞表示，感謝中方對世界衛生組織持續堅定的支持。「我完全贊同支持世衛組織就是捍衛多邊主義。」當前，全球處於病毒大流行的關鍵時刻，病毒不分國界，國際社會加強團結至關重要。只有團結一致抗疫，人類才能阻止病毒蔓延。如果國際社會出現分裂，病毒就會乘虛而入，加速擴散，疫情持續的時間將會更長，並會失去更多生命。

譚德塞還說，「雖然我本人和世衛組織受到各種攻擊和抹黑，但我相信，只要堅持真理和做正確的事情，總有一天事實真相會大白於天下，歷史自會有公論」。