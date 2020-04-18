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多名香港民主派人士遭捕 民進黨呼籲港府切勿一錯再錯
針對香港有多名民主派人士遭到拘捕，民進黨發言人薛呈懿表示，民進黨表達高度關切，並會持續關注。香港的反送中運動是國際高度關注的議題，現在全球正全力防疫的同時，香港警方趁亂的突襲式拘捕，讓人感到難以接受，民進黨呼籲香港政府應該正視人民的訴求，莫要一錯再錯，與民為敵。
【中央社／台北18日電】
香港警方今天以涉嫌參加反送中非法集結，拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英等14名泛民人士。民進黨表示，全球全力防疫的同時，港警趁亂突襲式拘捕，讓人難以接受，呼籲港府勿與民為敵。
香港警方今天拘捕了14名泛民主派人士，指他們涉嫌於去年8至10月間參加非法集結；泛民方面則批評港府和北京「秋後算帳」。
針對香港有多名泛民主派人士遭到拘捕，民進黨發言人薛呈懿晚間表示，民進黨將表達高度關切，並會持續關注，香港的反送中運動是國際高度關注的議題，在全球正全力防疫的同時，香港警方趁亂突襲式拘捕，讓人難以接受。
民進黨呼籲香港政府應該正視人民的訴求，不要一錯再錯、與民為敵。
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