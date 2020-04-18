中共駐俄大使稱俄羅斯疫情「兇險」但呼籲留學生別回國

俄羅斯累計確診新冠肺炎病例已經超過3.2萬例。針對俄羅斯疫情，中國駐俄羅斯大使張漢暉直言，「俄羅斯疫情不僅洶湧，還有些兇險！」

張漢暉17日接受央視新聞專訪時表示，新冠肺炎疫情在歐洲暴發後，俄羅斯疫情防控局勢就逐漸緊張。張漢暉說，「我個人判斷，這個數字在未來還會急劇上升，主要是因為檢測面還沒有鋪開，如果檢測面鋪開，可能會有更多確診病例。」

張漢暉指出，歐洲疫情迅速暴發是俄羅斯始料未及的，這給俄羅斯的疫情防控帶來了很大的內憂外患。

儘管張漢暉認為俄羅斯疫情「兇險」，但中共駐俄羅斯大使館卻積極勸阻目前滯留俄羅斯的大陸民眾返回中國大陸。

中共駐俄羅斯大使館近日以張漢暉之名致信華僑華商留學生時表示，「長途旅行存在巨大交叉感染風險...此時貿然闖關回國，會給自己和家人帶來不可預估的風險」。在致信留俄學生家長時也強調，「請家長朋友們務必提醒孩子，目前最好的選擇就是留在當地，嚴格隔離」。

張漢暉17日接受央視專訪時更表示，有個別中國人通過某種途徑闖關回到國內，造成病毒輸入，道義上是要受到譴責的。

張漢暉稱這些急於返國避難的大陸民眾，「為了逃脫責任，聲稱是『俄羅斯不讓我們待了』」。他痛斥，「這種做法令人不齒！吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的。」

張漢暉同時指出，疫情完全結束前，中俄陸路口岸旅檢功能「絕不會再開啟」。他要目前滯留在俄羅斯遠東地區的中國公民，在當地接受隔離，並安排好自己的生活，「準備生活到疫情結束」。

針對近期有傳言稱，俄羅斯要驅逐150萬中國人。對此，張漢暉回應，據駐俄使館統計，目前在俄羅斯境內所有的中國人加在一起都不足15萬。他說，「哪來的150萬？這個謠造得太離譜了！」