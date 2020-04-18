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涉參與非法集結 港警拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英
香港警方18日下午，等到香港壹傳媒集團創辦人黎智英，返回位於何文田的住所後，以非法集結罪名，再度將黎智英從住所帶走。
黎智英涉參與去年8月31日非法集會，以及涉於2017年恐嚇記者，於今年2月被捕。
星島日報報導，港警18日拘捕多名民主派人士，以涉非法集結、非法遊行等罪名，也就是去年8月18日及10月1日兩次反送中遊行。
被捕人士包括民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁、楊森、工黨副主席李卓人、前立法會議員梁國雄、何秀蘭、單仲偕、吳文遠、黃浩銘、區諾軒、陳皓桓等。
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