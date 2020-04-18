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涉去年反送中活動 港警突襲黎智英住處欲逮捕

敦睦艦隊染疫？高市衛生局：接獲疑似個案

除黎智英外 李柱銘等10人已被捕

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
民主黨創黨主席李柱銘（左）、民主黨前主席何俊仁（右）。圖/香港巴士的報
民主黨創黨主席李柱銘（左）、民主黨前主席何俊仁（右）。圖/香港巴士的報

港警18日上午欲拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，但黎智英本人並不在寓所內，而民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁、楊森、工黨副主席李卓人、前立法會議員梁國雄等10人已經被警方逮捕。

香港巴士的報報導，警方18日拘捕多名民主派人士，以涉嫌參與非法集結、非法遊行、組織或參與去年8月及10月反送中遊行。

根據區諾軒及民主黨林卓廷在臉書透露，黎智英、民主黨李柱銘、何俊仁、楊森、社民連梁國雄、黃浩銘、吳文遠、陳皓桓及岑子杰等人，18日上午分別被警方上門拘捕。

黎智英

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