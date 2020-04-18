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涉去年反送中活動 港警突襲黎智英住處欲逮捕
港島總區重案組多名警員18日上午，突然前往壹傳媒集團創辦人黎智英，位於何文田的住所，但黎智英不在家，探員之後返回車上等候，消息指出，警方打算以非法集結罪名將拘捕黎智英。
香港頭條日報報導，包括黎智英、工黨副主席李卓人和民主黨前主席楊森2月28日分別被捕，3人涉嫌參與去年8月31日非法集會，違反公安條例17條；另外黎智英也涉嫌於2017年於維園刑事恐嚇記者。
探員抵達黎智英住所時，由於黎智英不在寓所，保安人員如實回答，但探員態度極不友善對待保安員，「找秘書叫他出來」、「不用我教你呀」、「不是跟你玩呀」，擾攘約10分鐘後，一眾探員登上停泊在住所外的七人車內等候，但期間未有停車熄火，至中午12時離開。
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