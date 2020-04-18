涉去年反送中活動 港警突襲黎智英住處欲逮捕

港島總區重案組多名警員18日上午，突然前往壹傳媒集團創辦人黎智英，位於何文田的住所，但黎智英不在家，探員之後返回車上等候，消息指出，警方打算以非法集結罪名將拘捕黎智英。

香港頭條日報報導，包括黎智英、工黨副主席李卓人和民主黨前主席楊森2月28日分別被捕，3人涉嫌參與去年8月31日非法集會，違反公安條例17條；另外黎智英也涉嫌於2017年於維園刑事恐嚇記者。