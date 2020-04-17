習近平：中國面臨前所未有挑戰 要求降息救經濟

在公布史上最差季度經濟表現後，中共中央總書記習近平17日在中共中央政治局會議上表示，新冠肺炎疫情使得當前中國經濟發展面臨前所未有的挑戰。為此，他要求提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券。同時運用降準、降息、再貸款等手段，引導貸款市場利率下調。

受新冠疫情影響，中共國家統計局周五公布，大陸今年第1季國內生產毛額（GDP）較去年同期下降6.8%，增速比去年第4季回落12.8個百分點。這是中國於1992年採用國民帳戶核算體系（SNA）以來，首次出現季度GDP負增長。

據新華社報導，中共中央政治局17日召開會議，「分析國內外新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓緊抓實抓細常態化疫情防控工作；分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作」。會議由習近平主持。

報導並稱，習近平已先於15日主持召開中央政治局常委會會議，「聽取疫情防控工作和當前經濟形勢的匯報，研究當前疫情防控和經濟工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議」。

新華社報導，「會議指出，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊」；「會議強調，當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險和不確定性，切實增強緊迫感，抓實經濟社會發展各項工作。」

根據報導，「會議指出，要以更大的宏觀政策力度對衝疫情影響。積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券，提高資金使用效率，真正發揮穩定經濟的關鍵作用。」

會議並要求，「穩健的貨幣政策要更加靈活適度，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。」

此外，會議還提出，要積極擴大國內需求，適當增加公共消費；要積極擴大有效投資，加強基礎設施投資，擴大戰略性新興產業投資；要調動民間投資積極性；要支持企業出口轉內銷；推進減稅降費，降低融資成本和房屋租金，提高中小企業生存和發展能力等多項要求。