雙城論壇還要辦？柯文哲：疫情過後還是會辦

台北市長柯文哲下午赴市議會備詢，市議員羅智強問柯，雙城論壇還要辦嗎？柯文哲回答，疫情過後還是要辦，羅智強接著問，還覺得是兩岸一家親嗎，柯文哲說，比一家仇好啦。

柯文哲連兩天赴議會進行施政報告，下午備詢時，台北市議員羅智強問柯，目前要稱武漢肺炎、還是新冠肺炎？柯文哲說，現在要叫新冠肺炎，這是WHO的標準名稱，不要故意去講別人武漢肺炎，要按國際標準的名稱。羅智強聽了後頻頻稱讚柯市長有勇氣。

羅智強說，柯稱新冠肺炎，是因為舔共嗎？大家都說稱新冠肺炎是舔共，市長有沒有舔共？柯文哲說，不是啦，這個就照國際標準的名稱，不要故意去講別人武漢肺炎，羅智強拍手稱讚柯，一定要給柯市長大大的鼓勵。

羅智強表示，就是要有勇氣講這些話，「1450」要洗版就去洗，羅智強還問柯，現在還有一個更慘的人叫林書豪，柯文哲知道嗎，柯說不知，羅智強指出，籃球好手林書豪只是稱了新冠肺炎，就被網軍出征到寸草不生，林書豪當紅時民進黨多少人貼過去，現在都躲起來，令他覺得可恥。