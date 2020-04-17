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陸委會：張經義行為有無違反與職稱、聘起長短無關

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫

陸委會表示，國人張經義任職中國東方衛視記者，涉嫌違反兩岸條例。陸委會今日進一步表示，從上海衛視其股權隸屬即業務監督關係，得認該電視台為大陸黨務政務系統所屬事業單位；而張經義行為是否有違反須由三原則判斷，不論其職稱、聘起長短或方式，不影響對於認定擔任職務之判斷。

張經義因在白宮記者會上被問及來自哪裡，回應台灣，且未提及在陸媒工作，在網路上引發議論。

陸委會副主委邱垂正昨日表示，張經義涉嫌違反兩岸人民關係條例第33條之2，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經行政院大陸委員會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。

媒體質疑，張經義擔任上海東方衛視是屬於約聘制，不在實際編制內，陸委會今日上午發布新聞稿進一步指出，個案是否構成兩岸條例第33條第2項所稱擔任職務，應實質審視職務內容，職稱、聘期長短或方式並不影響對於認定擔任職務之判斷。

陸委會並指出，「東方衛視」為「上海東方娛樂傳媒」所屬衛星頻道，隸屬陸方政務系統「上海市國有資產監督管理委員會」全額出資的「上海文化廣播影視集團」；且受黨務系統「中共上海市委宣傳部」所屬事業單位（上海廣播電視台）指揮監督。

所謂三原則為：一、涉及國家認同或基本忠誠度；二、對台統戰工作；三、有妨害國家安全或利益之虞。

上海 陸委會

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