習近平普亭昨熱線 強調中俄關係友好

中俄關係近來因疫情令外界質疑是否雙方關係生變，昨日晚間中共中央總書記習近平與俄羅斯總統普亭熱線，習近平強調，中俄領導人在一個月裡兩次通話，就更好開展疫情防控合作交流協調，再次體現中俄關係的高水準。

據新華社報導，習近平指出，由普亭親自部署和指揮抗疫工作，頒布一系列有力防控舉措。「我們相信，在你堅強領導下，俄方一定能夠儘快控制疫情蔓延，保障人民生命安全和身體健康，恢復經濟社會發展」。

習近平強調，中俄山水相連，兩國人民心心相通。俄方在中方抗擊疫情最艱難時刻鼎力相助，我們銘記在心。這幾天，大陸政府派出的醫療專家組正在莫斯科積極開展工作，同俄方交流分享抗疫經驗。陸方已經向俄方提供了一批援助，並積極協助俄方在華採購抗疫醫療物資。陸方將繼續給予俄方堅定支持。

習近平指出，感謝俄方為在俄的大陸公民所做的積極工作。相信俄方會一如既往為大陸公民在俄羅斯正常工作、生活提供保障。習近平強調，將疫情政治化、標籤化，不利於國際合作，中俄應攜手合作，共同維護全球公共衛生安全。

習近平強調，今年第一季度，中俄雙邊貿易額同比增長3.4%，這在世界經濟整體下行背景下尤其難能可貴。中俄雙方要探討在常態化疫情防控中採取靈活多樣的新合作方式，推動雙邊合作不斷發展。相信經過疫情考驗，中俄戰略協作將更加堅韌強大，兩國人民友誼必將歷久彌堅。

報導稱，普亭表示，大陸政府和大陸人民團結一心，在防控新冠肺炎疫情方面取得重要成效，並正在向世界上很多國家抗擊疫情提供支持和幫助。疫情發生以來，俄中兩國始終團結合作，相互支持，體現了俄中關係的戰略性和高水準。

普亭表示，一些人試圖在病毒源頭問題上抹黑中方的做法不可接受。俄方願繼續同中方加強抗疫等各領域交流合作，密切在聯合國等框架內溝通配合。

兩國元首同意繼續通過靈活多樣方式保持密切交往。