快訊

普悠瑪求償6.1億首開庭日商甩鍋 台鐵控：保固內根本不積極

祥富員工曝兩年瘋狂展店 從年終欠到本月薪「快活不下去」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平普亭昨熱線 強調中俄關係友好

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
俄羅斯總統普亭(右)和中共中央總書記習近平(左)近年來向世人展現多次友好互動。圖／取自美聯社
俄羅斯總統普亭(右)和中共中央總書記習近平(左)近年來向世人展現多次友好互動。圖／取自美聯社

中俄關係近來因疫情令外界質疑是否雙方關係生變，昨日晚間中共中央總書記習近平與俄羅斯總統普亭熱線，習近平強調，中俄領導人在一個月裡兩次通話，就更好開展疫情防控合作交流協調，再次體現中俄關係的高水準。

據新華社報導，習近平指出，由普亭親自部署和指揮抗疫工作，頒布一系列有力防控舉措。「我們相信，在你堅強領導下，俄方一定能夠儘快控制疫情蔓延，保障人民生命安全和身體健康，恢復經濟社會發展」。

習近平強調，中俄山水相連，兩國人民心心相通。俄方在中方抗擊疫情最艱難時刻鼎力相助，我們銘記在心。這幾天，大陸政府派出的醫療專家組正在莫斯科積極開展工作，同俄方交流分享抗疫經驗。陸方已經向俄方提供了一批援助，並積極協助俄方在華採購抗疫醫療物資。陸方將繼續給予俄方堅定支持。

習近平指出，感謝俄方為在俄的大陸公民所做的積極工作。相信俄方會一如既往為大陸公民在俄羅斯正常工作、生活提供保障。習近平強調，將疫情政治化、標籤化，不利於國際合作，中俄應攜手合作，共同維護全球公共衛生安全。

習近平強調，今年第一季度，中俄雙邊貿易額同比增長3.4%，這在世界經濟整體下行背景下尤其難能可貴。中俄雙方要探討在常態化疫情防控中採取靈活多樣的新合作方式，推動雙邊合作不斷發展。相信經過疫情考驗，中俄戰略協作將更加堅韌強大，兩國人民友誼必將歷久彌堅。

報導稱，普亭表示，大陸政府和大陸人民團結一心，在防控新冠肺炎疫情方面取得重要成效，並正在向世界上很多國家抗擊疫情提供支持和幫助。疫情發生以來，俄中兩國始終團結合作，相互支持，體現了俄中關係的戰略性和高水準。

普亭表示，一些人試圖在病毒源頭問題上抹黑中方的做法不可接受。俄方願繼續同中方加強抗疫等各領域交流合作，密切在聯合國等框架內溝通配合。

兩國元首同意繼續通過靈活多樣方式保持密切交往。

疫情 習近平

延伸閱讀

經濟學人：中國大外宣 要全世界感謝老大哥

法邀安理會常任理事國 共商「全球休兵」

中國宣傳習近平戰疫兵法 評論：試圖降低質疑

俄散播疫情假消息 紐時：蒲亭以疫亂美由來已久

相關新聞

疫情趨緩 大陸全國兩會擬5月10日前後召開

隨著新冠肺炎疫情趨緩，大陸多地的地方人大、政協會議（地方兩會）將陸續復開。香港蘋果日報則引述消息人士稱，因疫情推遲舉行的大陸全國人大、政協會議擬於五月十日前後舉行，與此相關的北京市對入京人士的防疫管控措施，也將於四月下旬配合解禁。

國台辦旗下官網發文：武統台灣什麼時候開始

隨著兩岸敵意升高，大陸展開新一波對台文攻武嚇，台海緊張局勢陡然升高。繼共軍繞台常態化，遼寧艦近日又從台灣東部海域前往南海，引發外界關注。大陸國台辦旗下中國台灣網昨發出一篇「解放軍專家權威解讀『武統』台灣什麼時候開始」的文章，共軍東部戰區陸軍微信公眾號昨也發出一篇「丟掉幻想，準備打仗」文章，宣稱充分做好戰前準備是掌握戰爭主動權關鍵，對台警告意味濃厚。

廣州：外國人不配合防疫 最重可遣送

廣州市市公安局二級巡視員蔡巍昨天表示，對不配合隔離程序的在穗外籍人士，廣州公安將依法追究責任，可能會被傳喚或者強制帶離，...

楊潔篪與龐培歐熱線 強調全球抗疫下處理好中美關係

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今日應約與美國國務卿龐培歐通電話。楊潔篪表示，在全球抗疫大背景下，...

「丟掉幻想準備打仗」 共軍東部戰區發文強調憂患意識

今日是大陸的全民國家安全教育日，中共解放軍東部戰區陸軍微信公眾號「人民前線」發布「丟掉幻想，準備打仗」一文，該文說憂患意...

習近平普亭昨熱線 強調中俄關係友好

中俄關係近來因疫情令外界質疑是否雙方關係生變，昨日晚間中共中央總書記習近平與俄羅斯總統普亭熱線，習近平強調，中俄領導人在...

大陸「兩會」五月下旬舉行 會期史上最短

大陸全國「兩會」（人大、政協）從三月初延宕至今，傳中央初步拍板決定在五月下旬舉行，會期不超過十天，將是史上會期最短的兩會...

大陸超市24人新冠聚集感染分析：3代病例7人無症狀

大陸新冠病毒肺炎疫情趨緩，醫學研究團隊針對之前一起超市聚集爆發感染分析，24名患者中7人無症狀，其中6人為超市員工。無症...

中國疑在新疆小規模核試 美國務院：違反國際條約

華爾街日報報導，根據美國國務院即將發布的報告，中國疑在新疆進行小規模的地下核子試爆，並稱此舉違反全面禁止核試的國際條約。外界預測，這份報告可能使已經因為新型冠狀病毒疫情而緊張的中美關係，更加針鋒相對。

川普指示暫停資助WHO 中官媒批美：甩鍋甩出了新高度

美國總統川普稱，因世界衛生組織（WHO）處理疫情不力，已指示美國政府暫停撥款。對此，中國官媒人民日報以「『懲罰』世衛組織？美方『甩鍋』甩出了新高度」為題，批評美國試圖轉移自身責任，並暗諷說「戲加多了，

88萬人次打卡留言緬懷 李文亮微博變成中國「哭牆」

新冠肺炎「吹哨者」李文亮醫師儘管已經身故，但他的個人微博至今依然湧入逾88萬人次的網友打卡留言緬懷，且人數持續增加中。紐約時報形容，李文亮的微博，儼然變成中國的「哭牆」。 中央社報導，李文亮的最

龐培歐與楊潔篪通話 強調抗疫訊息需「全面透明」

美國國務院發言人歐塔加斯14日表示，國務卿龐培歐與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，為對抗新冠肺炎及預防未來可能的疫情爆發，「龐培歐向中方強調，全面透明與訊息共享為抗疫所需」。 另外，

熱門新聞

影／大陸專家：疫情期間早餐不准吃粥！為什麼？

港媒：一旦「武統」，解放軍將「橫掃千軍如卷席」

小米多位投資人退出華米科技 擬「去小米化」

備戰5G基站晶片 華為和中興擬將供應鏈遷往大陸

中共國安部首曝典型案：幹部勾結境外 謀奪軍火顛覆政權

武漢解封一周：近380萬人次進出 入城比出城多2.9萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。