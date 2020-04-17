快訊

普悠瑪求償6.1億首開庭日商甩鍋 台鐵控：保固內根本不積極

祥富員工曝兩年瘋狂展店 從年終欠到本月薪「快活不下去」

大陸「兩會」五月下旬舉行 會期史上最短

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸全國「兩會」（人大、政協）傳中央初步拍板決定在五月下旬舉行，會期不超過十天，將是史上會期最短的兩會。取自新華視點
大陸全國「兩會」（人大、政協）傳中央初步拍板決定在五月下旬舉行，會期不超過十天，將是史上會期最短的兩會。取自新華視點

大陸全國「兩會」（人大、政協）從三月初延宕至今，傳中央初步拍板決定在五月下旬舉行，會期不超過十天，將是史上會期最短的兩會。

星島日報報導，港籍全國人大常委譚耀宗透露，全國人大常委會已定26至29日召開會議，他將在香港通過視訊開會，而會議將決定「兩會」的會期，預料最快會在五月中下旬召開。

據消息透露，因應疫情對內地經濟社會的衝擊，《政府工作報告》草案稿也將作出重大調整。

兩會被視為大陸一年一度的政治大事，星島日報報導，據消息透露，官方希望在上半年召開，傳達走出疫情陰霾，加快復工復產的正面訊息。

今年的「兩會」是建國以來首度因公共衞生事件延期。據消息透露，本來總理的政府工作報告（草案）起草工作在年初已經接近尾聲，但由於經濟受疫情衝擊，包括設定經濟目標、失業率、經濟政策、財政預算等等，都須推倒重來，目前國務院研究室人員正在做最後的努力。

大陸國家主席習近平近期多次講話，承認疫情已經對宏觀經濟運行產生影響，但強調要努力完成全年經濟社會發展目標任務，包括全部脫貧必須如期實現。分析認為，要完成「全面建成小康社會」任務，今年GDP增長必須保持在5.6%左右。上月召開的中央政治局會議首次對擴大財政赤字率鬆口，並提出發行特別國債，相信政府工作報告將具體提出刺激經濟、扶助企業、擴大失業保險覆蓋範圍等措施。

據了解，兩會預料在五月下旬舉行，但為了「安全起見」，將縮短會期。率先召開的政協會議可望在21日開幕，27日閉幕。人大會議則在23日開幕，30日左右閉幕，會期總共不超過十天。

往年慣例大陸全國兩會會期都長達14天左右，今年會期縮短將是史上會期最短的兩會。

星島日報報導，除了縮短會期，進京的全國人大代表、政協委員，在啟程之前都須接受檢疫，兩會期間也將取消招待宴會。

除了總理、人大委員長、政協主席發表報告，一些部門的工作報告改為派發。今年也將限制記者採訪人數，尤其是地方的隨團記者，記者會大幅減少。

此前，為了保障首都安全，北京實施嚴格的防疫措施，入京者需要接受十四天的集中隔離，為了嚴防境外持續「倒灌」，國際航班禁直飛北京。

全國兩會即將召開，目前地方已經開始預熱，部分地方兩會先前因疫情影響延後，近日已紛紛啟動包括浙江省溫州市排定21日、杭州亦宣布四月下旬舉行省級兩會。

疫情

延伸閱讀

港媒：一旦「武統」，解放軍將「橫掃千軍如卷席」

任職陸企也違法？ 學者：認定模糊人人自危

陸媒：開罰張經義 限縮台灣人就業權

陸手機廠傳砍單 衝擊台系鏈

相關新聞

疫情趨緩 大陸全國兩會擬5月10日前後召開

隨著新冠肺炎疫情趨緩，大陸多地的地方人大、政協會議（地方兩會）將陸續復開。香港蘋果日報則引述消息人士稱，因疫情推遲舉行的大陸全國人大、政協會議擬於五月十日前後舉行，與此相關的北京市對入京人士的防疫管控措施，也將於四月下旬配合解禁。

國台辦旗下官網發文：武統台灣什麼時候開始

隨著兩岸敵意升高，大陸展開新一波對台文攻武嚇，台海緊張局勢陡然升高。繼共軍繞台常態化，遼寧艦近日又從台灣東部海域前往南海，引發外界關注。大陸國台辦旗下中國台灣網昨發出一篇「解放軍專家權威解讀『武統』台灣什麼時候開始」的文章，共軍東部戰區陸軍微信公眾號昨也發出一篇「丟掉幻想，準備打仗」文章，宣稱充分做好戰前準備是掌握戰爭主動權關鍵，對台警告意味濃厚。

廣州：外國人不配合防疫 最重可遣送

廣州市市公安局二級巡視員蔡巍昨天表示，對不配合隔離程序的在穗外籍人士，廣州公安將依法追究責任，可能會被傳喚或者強制帶離，...

楊潔篪與龐培歐熱線 強調全球抗疫下處理好中美關係

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今日應約與美國國務卿龐培歐通電話。楊潔篪表示，在全球抗疫大背景下，...

「丟掉幻想準備打仗」 共軍東部戰區發文強調憂患意識

今日是大陸的全民國家安全教育日，中共解放軍東部戰區陸軍微信公眾號「人民前線」發布「丟掉幻想，準備打仗」一文，該文說憂患意...

習近平普亭昨熱線 強調中俄關係友好

中俄關係近來因疫情令外界質疑是否雙方關係生變，昨日晚間中共中央總書記習近平與俄羅斯總統普亭熱線，習近平強調，中俄領導人在...

大陸「兩會」五月下旬舉行 會期史上最短

大陸全國「兩會」（人大、政協）從三月初延宕至今，傳中央初步拍板決定在五月下旬舉行，會期不超過十天，將是史上會期最短的兩會...

大陸超市24人新冠聚集感染分析：3代病例7人無症狀

大陸新冠病毒肺炎疫情趨緩，醫學研究團隊針對之前一起超市聚集爆發感染分析，24名患者中7人無症狀，其中6人為超市員工。無症...

中國疑在新疆小規模核試 美國務院：違反國際條約

華爾街日報報導，根據美國國務院即將發布的報告，中國疑在新疆進行小規模的地下核子試爆，並稱此舉違反全面禁止核試的國際條約。外界預測，這份報告可能使已經因為新型冠狀病毒疫情而緊張的中美關係，更加針鋒相對。

川普指示暫停資助WHO 中官媒批美：甩鍋甩出了新高度

美國總統川普稱，因世界衛生組織（WHO）處理疫情不力，已指示美國政府暫停撥款。對此，中國官媒人民日報以「『懲罰』世衛組織？美方『甩鍋』甩出了新高度」為題，批評美國試圖轉移自身責任，並暗諷說「戲加多了，

88萬人次打卡留言緬懷 李文亮微博變成中國「哭牆」

新冠肺炎「吹哨者」李文亮醫師儘管已經身故，但他的個人微博至今依然湧入逾88萬人次的網友打卡留言緬懷，且人數持續增加中。紐約時報形容，李文亮的微博，儼然變成中國的「哭牆」。 中央社報導，李文亮的最

龐培歐與楊潔篪通話 強調抗疫訊息需「全面透明」

美國國務院發言人歐塔加斯14日表示，國務卿龐培歐與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，為對抗新冠肺炎及預防未來可能的疫情爆發，「龐培歐向中方強調，全面透明與訊息共享為抗疫所需」。 另外，

熱門新聞

影／大陸專家：疫情期間早餐不准吃粥！為什麼？

港媒：一旦「武統」，解放軍將「橫掃千軍如卷席」

小米多位投資人退出華米科技 擬「去小米化」

備戰5G基站晶片 華為和中興擬將供應鏈遷往大陸

中共國安部首曝典型案：幹部勾結境外 謀奪軍火顛覆政權

武漢解封一周：近380萬人次進出 入城比出城多2.9萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。