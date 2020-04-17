大陸「兩會」五月下旬舉行 會期史上最短

大陸全國「兩會」（人大、政協）從三月初延宕至今，傳中央初步拍板決定在五月下旬舉行，會期不超過十天，將是史上會期最短的兩會。

星島日報報導，港籍全國人大常委譚耀宗透露，全國人大常委會已定26至29日召開會議，他將在香港通過視訊開會，而會議將決定「兩會」的會期，預料最快會在五月中下旬召開。

據消息透露，因應疫情對內地經濟社會的衝擊，《政府工作報告》草案稿也將作出重大調整。

兩會被視為大陸一年一度的政治大事，星島日報報導，據消息透露，官方希望在上半年召開，傳達走出疫情陰霾，加快復工復產的正面訊息。

今年的「兩會」是建國以來首度因公共衞生事件延期。據消息透露，本來總理的政府工作報告（草案）起草工作在年初已經接近尾聲，但由於經濟受疫情衝擊，包括設定經濟目標、失業率、經濟政策、財政預算等等，都須推倒重來，目前國務院研究室人員正在做最後的努力。

大陸國家主席習近平近期多次講話，承認疫情已經對宏觀經濟運行產生影響，但強調要努力完成全年經濟社會發展目標任務，包括全部脫貧必須如期實現。分析認為，要完成「全面建成小康社會」任務，今年GDP增長必須保持在5.6%左右。上月召開的中央政治局會議首次對擴大財政赤字率鬆口，並提出發行特別國債，相信政府工作報告將具體提出刺激經濟、扶助企業、擴大失業保險覆蓋範圍等措施。

據了解，兩會預料在五月下旬舉行，但為了「安全起見」，將縮短會期。率先召開的政協會議可望在21日開幕，27日閉幕。人大會議則在23日開幕，30日左右閉幕，會期總共不超過十天。

往年慣例大陸全國兩會會期都長達14天左右，今年會期縮短將是史上會期最短的兩會。

星島日報報導，除了縮短會期，進京的全國人大代表、政協委員，在啟程之前都須接受檢疫，兩會期間也將取消招待宴會。

除了總理、人大委員長、政協主席發表報告，一些部門的工作報告改為派發。今年也將限制記者採訪人數，尤其是地方的隨團記者，記者會大幅減少。

此前，為了保障首都安全，北京實施嚴格的防疫措施，入京者需要接受十四天的集中隔離，為了嚴防境外持續「倒灌」，國際航班禁直飛北京。

全國兩會即將召開，目前地方已經開始預熱，部分地方兩會先前因疫情影響延後，近日已紛紛啟動包括浙江省溫州市排定21日、杭州亦宣布四月下旬舉行省級兩會。